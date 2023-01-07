Как красиво поздравить с Рождеством во время войны: уместные пожелания, картинки и смс

В этом году Украина отмечает зимние праздники не так, как всегда. Так что возникает проблема – как правильно поздравлять с Рождеством во время войны?

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OBOZREVATEL собрал топ поздравлений, которые будут уместны в это непростое время. Выбирайте текстовые поздравления или открытки, которые поднимут настроение и тем, кто на фронте, и тем, кто находится в тылу.

Коли вночі у дім, квартиру, хату

Прийде Різдво, ялинка і вогні —

Згадай, хоч на хвилинку, про солдата,

Який в окопі мерзне на війні.

Який своє Різдво зустріне в полі

Під кулі свист і вітру коляду…

Хай спогад твій йому тамує болі,

Хай щира згадка піднімає дух,

Бо в цьогорічнім році щастя й туга

Змішались в датах, цифрах, іменах…

Яке ж Різдво без батька, сина, друга…

Які ж свята, коли іде війна.

І в час, коли годинник цокне в тиші

Й по вінця буде келих. Щастя… сміх…

Не говори тостів хвалебно-пишних,

А помолись за мертвих і живих…

(Микола Білик)

У Вифлеємі –

В стайні на сіні –

Христос родився

Всім на спасіння!

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому сину

Славу віддайте!

Слава на небі

Богу Святому,

На землі спокій

Роду людському!

***

Коли війною вся країна оповита,

а у домівки стукає Різдво –

я прошу миру в Бога у молитві…

Нехай на вулицях панує лиш добро!

Пусть на Рождество произойдет чудо, в которое мы искренне верим, пусть воцарится мир и согласие, и для Украины наступит долгожданная победа! Чтобы воины с фронта вернулись живыми домой, и больше не было для них причины покидать с оружием родной дом!

***

Желаю, чтобы праздник Рождества Христова принес мир и согласие Украинской земле, победу и тихое небо! Любви, родительского дома и всех близких рядом. Пусть 2023-й подарит только счастливые моменты и Господь хранит каждый день.

***

Поздравляем с Рождеством! Пусть Ваш дом всегда наполняется теплом, радостью и уютом, чтобы раздавался веселый смех малышей, а Иисус с ангелами всегда оберегали Вашу семью! Христос родился! Славим его!

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда в Украине колядируют и как долго можно поздравлять с Рождеством.

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