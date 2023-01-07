Как красиво поздравить с Рождеством во время войны: уместные пожелания, картинки и смс
В этом году Украина отмечает зимние праздники не так, как всегда. Так что возникает проблема – как правильно поздравлять с Рождеством во время войны?
OBOZREVATEL собрал топ поздравлений, которые будут уместны в это непростое время. Выбирайте текстовые поздравления или открытки, которые поднимут настроение и тем, кто на фронте, и тем, кто находится в тылу.
Коли вночі у дім, квартиру, хату
Прийде Різдво, ялинка і вогні —
Згадай, хоч на хвилинку, про солдата,
Який в окопі мерзне на війні.
Який своє Різдво зустріне в полі
Під кулі свист і вітру коляду…
Хай спогад твій йому тамує болі,
Хай щира згадка піднімає дух,
Бо в цьогорічнім році щастя й туга
Змішались в датах, цифрах, іменах…
Яке ж Різдво без батька, сина, друга…
Які ж свята, коли іде війна.
І в час, коли годинник цокне в тиші
Й по вінця буде келих. Щастя… сміх…
Не говори тостів хвалебно-пишних,
А помолись за мертвих і живих…
(Микола Білик)
У Вифлеємі –
В стайні на сіні –
Христос родився
Всім на спасіння!
Люди, радійте,
Христа вітайте,
Божому сину
Славу віддайте!
Слава на небі
Богу Святому,
На землі спокій
Роду людському!
***
Коли війною вся країна оповита,
а у домівки стукає Різдво –
я прошу миру в Бога у молитві…
Нехай на вулицях панує лиш добро!
Пусть на Рождество произойдет чудо, в которое мы искренне верим, пусть воцарится мир и согласие, и для Украины наступит долгожданная победа! Чтобы воины с фронта вернулись живыми домой, и больше не было для них причины покидать с оружием родной дом!
***
Желаю, чтобы праздник Рождества Христова принес мир и согласие Украинской земле, победу и тихое небо! Любви, родительского дома и всех близких рядом. Пусть 2023-й подарит только счастливые моменты и Господь хранит каждый день.
***
Поздравляем с Рождеством! Пусть Ваш дом всегда наполняется теплом, радостью и уютом, чтобы раздавался веселый смех малышей, а Иисус с ангелами всегда оберегали Вашу семью! Христос родился! Славим его!
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда в Украине колядируют и как долго можно поздравлять с Рождеством.
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