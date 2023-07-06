Ивана Купала: обряды и традиции древнего украинского праздника

Ивана Купала – это древний праздник, символизирующий рождение летнего солнца. Ежегодно его отмечают в ночь с 6 на 7 июля.

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Праздник связан с прославлением трех стихий – воды, огня и летних трав. OBOZREVATEL узнал обряды и традиции украинцев в эту ночь.

Разжигание костра

Такая традиция связана с языческими поверьями и летним солнцестоянием. День становился все меньше и наши предки верили, что темные силы могли навредить им. Поэтому, чтобы отогнать демонов, люди ходили на массовые гуляния и разжигали костер.

Молодежь обязательно прыгала над костром. Они верили, что тот, кто прыгнет выше всех над костром, будет счастлив. А после того, как огонь немного затухал, влюбленные пары взявшись за руки, тоже перепрыгивали его. Если руки расцепятся, то они разойдутся, а если удержатся, то их любовь будет крепче.

Также в огне сжигали одежду больного человека, считая, что так он быстрее поправится.

Купание в водоемах

7 июля христиане отмечают и день рождения Иоанна Предтечи, крестившего Иисуса в Иордане. Поэтому люди верят, что именно с этого дня купание в открытых водоемах безопаснее всего, потому что вся нечисть убегает из воды. Такой период длится до дня Ильи, который отмечается 2 августа.

Плетение венков

Девушки обязательно плели венки из цветов и гадали на любовь. Внутрь венка ставили зажженные свечи и пускали его по воде, если венок шел ко дну, то возлюбленный разлюбил девушку. Если венок приплывал к берегу, то в этом году свадьбы не будет, а когда венок отплывал далеко с неугасающей свечой – девушка встретит своего суженого и их ждет счастливое будущее.

Девушки также умывались ранней и вечерней росой на Ивана Купала, чтобы оставаться красивыми и молодыми.

Целебные травы

Полевые травы и цветы имели целебные силы в этот праздник. Их собирали, сушили и использовали весь год для лечения и защищались от злых духов.

В ночь на Ивана Купала нельзя купиться в водоемах, люди верили, что русалки могут затащить на глубину. Также следует держаться подальше от воды беременным, детям и пожилым людям, потому что нечистая сила может навредить им. В этот день также лучше ничего не отдавать, продавать и давать взаймы, чтобы семья не обеднела. А если вы нашли деньги на дороге, ни в коем случае нельзя их брать, это принесет несчастье.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие блюда обязательно нужно приготовить на Ивана Купала.



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