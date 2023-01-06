Гадания на Рождество: как узнать свое будущее

Несмотря на то, что христианство негативно относится ко всякой магии, рождественские праздники в народе все равно считаются идеальным временем для гаданий. Все дело в том, что обрядность Рождества древнее самого праздника и происходит из дохристианских времен, когда к магическим ритуалам прибегали все – от маленьких детей до стариков.

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Поэтому считается, что во время зимних праздников, которые продолжаются с 7 по 17 января, открывается портал в потустороннем мире и можно узнать что-то о своем будущем. Как гадать на любовь, на судьбу и на события нового года?

OBOZREVATEL собрал несколько популярных народных гаданий. Главное – не относиться к ним слишком серьезно и, независимо от результата, больше полагаться на свои силы.

Гадание на любовь

Особенно любили праздники незамужние девушки, ведь в это время они надеялись узнать свою судьбу – будут ли они счастливы в любви, повезет ли им с мужем и когда вообще ждать замужества. Поэтому вариантов соответствующих гаданий больше всего.

Сапожок за ворота

Чтобы узнать, выйдет ли она замуж в этом году, девушка должна была снять со своей ноги сапог и через спину перекинуть его за ворота своего дома. Если сапог носком упадет в направлении от ворот, стоит ждать сватов, если укажет в сторону дома – замужества придется ждать еще минимум год. Вдобавок к этому считалось, что ботинок может указать на направление, откуда появится жених.

Любовные сновидения

Особые надежды девушки возлагали на свои сновидения во время праздников. Вариантов соответствующих гаданий было несколько.

Например, девушка ставила под кровать наполненную водой миску, на которую сверху клала палочку. Перед сном надо было произнести: "Суженый мой приди, через мостик меня переведи". Тот, кого она увидит во сне, должен стать ее женихом.

Похожим было гадание на расческу. Ее надо было положить под подушку и сказать: "Суженый мой, приди расчесать мне косы".

Также девушки пили на ночь стакан соленой воды в надежде, что это вызовет у них во время сна жажду и привлечет сон, в котором придет жених и даст напиться. В таком случае принято было говорить: "Суженый мой, приди и дай мне напиться воды".

А еще перед сном можно было положить под подушку четырех королей из игральных карт, а наутро вытащить на ощупь одного. Если выпадет пиковый – плохой знак, жених будет сильно старше и с плохим характером. Червовый предвещал молодого и богатого. Крестовый означал военного, полицейского или чиновника. А о бубновом мечтала каждая девушка, ведь он означал, что она выйдет замуж за своего любимого.

Гадание на имя

Существовало также несколько вариантов гадания на имя будущего любимого. Время для этого выбирали разное. Это могла быть рождественская полночь или уже праздничное утро. Девушка должна была выйти на улицу и спросить у первого встречного мужчины его имя. По поверью, ее будущий супруг должен быть его тезкой.

Гадание на спичках

Так гадали влюбленные девушки. Они вертикально вставляли в спичечный коробок с двух сторон по спичке и поджигали их. Одна из спичек символизировала саму девушку, другая – ее любовный интерес. Если сгоревшие спички склонятся друг к другу, это означает, что любимый ответит девушке взаимностью.

Гадание на зеркалах

Это гадание считалось наиболее рискованным, поэтому нравилось девушкам больше всего. Для него нужно было взять два зеркала и свечу и закрыться в комнате без других людей или животных. Зеркала ставились друг против друга таким образом, чтобы взаимные отражения образовывали коридор. Далее между ними помещалась зажженная свеча – чтобы этот коридор освещала. Когда все было готово, девушка должна была сесть посредине и сосредоточиться на зеркальном коридоре. Считалось, что из него должен выйти образ ее суженого. Но риск такого гадания заключается в том, что вместо жениха из зеркала может выскочить нечисть и испортить девушке судьбу. Так что нервы это гадание щекотало изрядно.

Гадание на будущий год

Поскольку Рождество было праздником перехода одного года в другой, то в эти дни было принято присматриваться к приметам, чтобы узнать, какими будут следующие 12 месяцев.

Например, хозяин или хозяйка в рождественскую ночь выходили на улицу, шли мимо соседских домов и прислушивались. Если первой послышится ссора, это предвещает плохой год, если песня – хороший.

Можно было также после рождественского ужина взять со стола целое яблоко и разрезать его пополам горизонтально – так, чтобы косточки были в центре среза. Если звездочка, образованная косточками, была правильной формы, это обещало счастье в новом году.

Также в рождественский день можно было высыпать из окна дома чашку пшена и посмотреть, сколько птиц слетится его есть. Чем их будет больше, тем богаче и успешнее будет год.

А еще в праздники принято было загадывать желания. Чтобы проверить, сбудется ли оно, в комнату звали кошку. Когда она прибежит (а может и он – коты тоже считались хорошими прорицателями), нужно было обратить внимание, какая лапа первой переступит порог. Левая – это хороший знак, правая – желание не сбудется.

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