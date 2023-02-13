Если вы без пары: как ярко провести День святого Валентина в одиночестве

Как ни крути, а стандартный День святого Валентина – праздник не для всех. Многие встречают его без пары. Многие из них огорчаются из-за этого. А зря. Ведь можно устроить день любви к себе и провести его просто замечательно – вы не опоздаете к себе на свидание, не прогадаете с подарком, а когда устанете, сможете легко закончить вечеринку.

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OBOZREVATEL собрал несколько интересных идей для Дня влюбленности в себя. Выбирайте одну или несколько – главное, чтобы вам было хорошо.

Приготовьте себе романтический ужин

Неважно, будете ли вы готовить самостоятельно или закажете любимое блюдо в доставке, главное условие – это должна быть красиво поданная ваша любимая еда. Возможно, это будет рецепт, который напомнит вам любимую бабушку и ее фирменные блины, а может даже стандартное меню из фаст-фуда, который вы так старательно обходите весь год. Разложите все на красивую тарелку, поставьте соусник на стол, возьмите приборы из праздничного набора, зажгите свечи, включите плейлист своей любимой музыки. Также можно побаловать себя бокалом изысканного вина. А посуду помоете на следующий день.

Позвоните другу

Если вас огорчает то, что вы будете в праздничный вечер в одиночестве, просто возьмите свой телефон и позвоните по телефону близкому другу. Еще лучше, если это будет видеочат. Расскажите, как вы любите друг друга и как дорожите своей дружбой. Запланируйте встречу на ближайшие дни. Дружеские отношения порой значительно важнее романтических.

Напишите письмо бывшему/бывшей и сожгите его

Не можете справиться с разбитым сердцем, поэтому День Валентина вас удручает? Вылейте всю свою ярость на бумагу. Напишите письмо тому или той, кто так плохо с вами поступил. Пишите от руки, чтобы чувствовать каждую букву, каждое слово. Не ограничивайте себя в словах и выражениях. А потом безопасно сожгите это послание. Внимательно наблюдайте, как оно горит, как огонь уничтожает слова. Психологи говорят, что этот ритуал может быть очень терапевтичным для тех, кому трудно отпустить прошлое.

Изучите свой язык любви

Американский эксперт по супружеской жизни Гэри Чепмен придумал концепцию пяти языков любви, которую описал в своей книге. По его словам, существует 5 основных способов выражать свои чувства – через подарки, через слова, через касание, через заботу и через время, проведенное вместе. Почитайте о его концепции, узнайте больше о том, как любите именно вы. Это может стать ключом к вашему будущему счастью.

Купите себе цветы

Кто сказал, что покупать цветы себе – это грустно и говорит об отчаянии? Отнюдь! Если вы любите красивые букеты, День святого Валентина – самое время порадовать себя. Тем более, выбор цветов в этот праздник значительно возрастает. Принесите их домой, поставьте в вазу, полюбуйтесь от души и почувствуйте благодарность себе за столь замечательный подарок.

Разошлите валентинки своим друзьям

Любить можно не только романтического партнера. Дружба – это тоже форма любви. Составьте список друзей, которым вы хотите сообщить о своих чувствах, и напишите каждому индивидуальное послание. Что вы больше всего цените в вашей дружбе, чем больше всего восхищаетесь в друге или подруге? Скажите несколько слов обо всем, что чувствуете к ним. Отправьте эти открытки по почте или email. Щедро делитесь чувствами с близкими людьми.

Устройте себе вечер кино

Возможно, у вас есть фильм, который вы очень любите, но стесняетесь об этом говорить другим. Возможно, есть фильм, который вы давно мечтали посмотреть, но все не было возможности. Его время пришло! Устройте себе удобное место для просмотра и включайте кино. Плачьте, если это мелодрама, неприлично смейтесь, если комедия. Это может быть даже боевик или хоррор. Никто не осудит вас за выбор.

Напишите любовное письмо себе

Вернемся к теме писем. Если вам некому или не хочется писать гневное письмо, напишите любовное. Самому главному человеку в своей жизни – себе. Не стесняйтесь перечислять достижения, которыми вы гордитесь, поблагодарите себя за все моменты счастья, подробно опишите все, что вам в себе нравится. И никаких "но"! Это письмо искренней и безоговорочной любви.

Устройте анти-Валентиновскую вечеринку

Если вы считаете День святого Валентина не романтичным, а коммерческим праздником, бросьте ему вызов. Пригласите одиноких друзей в гости. Включите самую неподходящую для этого праздника музыку и попросите всех прийти в серой и черной одежде. Приготовьте что-то максимально неромантичное, точно не ассоциирующееся с свиданием. Установите правило, что никаких упоминаний о любви на вечеринке быть не может, а кто первым это сделает – будет мыть за всеми посуду. Это только одна из многих идей. Главный смысл затеи, убежать от праздничной суеты и отвлечься на что-то совсем неподходящее к атмосфере Дня Валентина.

Относитесь к 14 февраля как к любому другому дню

Я не крути, а День святого Валентина – это просто еще один квадратик в календаре. К тому же, в этом году этот день рабочий. И вы никому не обязаны придавать ему какое-либо особое значение. Поэтому не планируйте ничего и не обращайте внимания ни на какие внешние признаки праздника. Утром соберитесь на работу, днем занимайтесь своими привычными делами, вечер тоже проведите, как обычно. Завтра будет еще один обычный день, из которых и состоит наша жизнь.

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