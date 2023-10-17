Дмитриевская родительская суббота: на когда перенесли поминальный день

Ежегодно в Украине Дмитровская родительская суббота выпадает накануне дня памяти Димитрия Солунского. Но ПЦУ с 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты непереходных праздников сместились.

OBOZ.UA узнал, на когда перенесли Дмитровскую субботу. Это поминальный день, когда люди чествуют в храмах усопших родственников и воинов, погибших за Родину.

Ранее отцовскую субботу отмечали перед днем поминовения великомученика Димитрия Солунского, выпадавшего 8 ноября. Но из-за перехода на новый церковный календарь праздник теперь имеет новую дату – 26 октября, соответственно, Дмитровская родительская суббота в 2023 году будет 21 октября.

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Накануне поминального дня в храмах проводятся поминальные панихиды и литургии. В субботу верующие несут в церковь печенье, хлеб, фрукты, конфеты, а после службы раздают нуждающимся. Также ставят свечу за упокой и молятся.

Затем люди идут на кладбище, чтобы навестить могилы родственников и знакомых. Дома устраивают поминальный обед, на котором собирается вся семья. Хозяйки готовят кутью, пироги, блины, мясо и любимые блюда умерших.

Считается, что за столом нужно оставить место и для усопших, поэтому для них даже ставят отдельные тарелки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории праздника Михаила и когда отмечать по новому календарю.

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