День землеустроителя: когда празднуют в Украине, поздравления и открытки
11 марта украинские землеустроители отмечают свой профессиональный праздник. Профессия имеет огромное значение, ведь именно работники этой отрасли имеют дело с управлением земельными ресурсами, владеют знаниями о земельном праве и следят, чтобы наделы земли использовались в соответствии с назначением.
Землеустроители – специалисты широкого профиля, ведь они должны обладать знаниями по земельному праву, экологии, экономике, управлению, географии, геоинформатике, сельскому хозяйству, территориальному планированию. История праздника началась в 1999 году, когда был издан соответствующий указ президента. Именно охрана земли и рациональное ее использование является основной целью землеустройства. OBOZREVATEL подобрал лучшие поздравления для специалистов-землеустроителей.
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Поздравляю с профессиональным праздником! Вы выбрали сложную и очень уважаемую профессию. Вы заботитесь о земле – нашем основном природном богатстве. Вы не просто компетентный специалист, но и мудрый, честный, смелый и искренний человек. Пусть ваш упорный труд на благо Украины приносит достаток и удовольствие.
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Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю воодушевления, успеха, здоровья и победы. Ваш труд на благо народа и государства – неоценимый вклад в будущее Украины. Желаю оптимизма, легкой судьбы, правильных решений и успеха в карьере.
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С днем землеустроителя! Хочу всегда находить баланс во всем – в карьере и личной жизни. Благополучия, согласия, плодотворного труда и успехов в работе. Спасибо, что выбрали такую сложную, но необходимую профессию.
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Сердечно поздравляю с профессиональным праздником! Вы выбрали не профессию, а призвание. Трудно найти человека, который был бы столь квалифицированным специалистом в своем деле. Желаю мудрости в принятии решений, согласия в жизни, семейного уюта, достатка, благополучия и реализации всех планов. Пусть ваш добросовестный труд доставляет удовольствие и вдохновение.
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Працюють у земельній сфері
Лише з хорошим серцем люди.
Вітаю з професійним святом!
Хай поважають вас і люблять.
Нехай Господь допомагає
У ваших справах непростих.
Сьогодні щиро побажаю
Доріг лиш радісних, легких!
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Вітаємо із святом професійним!
Робота ваша визнана всіма.
Нехай життя складеться мелодійно,
І праця ваша буде не дарма.
Бажаємо утіхи від життя,
Терпіння, що примножить ваші статки.
Хай кожен день вам буде відкриттям,
В усьому вам стабільності й порядку!
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З днем землевпорядника вітаю,
І в це професійне свято бажаю
Міцного здоров’я, кохання, надії,
Щоб завжди збувалися плани та мрії!
Хай Ангел на крилах принесе тепло,
А в домі у вас хай панує добро!
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З днем землевпорядника
Я привітаю вас,
І побажаю щастя вам,
В цей святковий час!
Нехай країна з гордістю
Запам'ятає вас на віки!
Бажаю вам бадьорості,
На всі ваші роки!
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Працю у земельній сфері
Дуже складно вам вершити,
Та без вашої підтримки
Багатьом нелегко жити!
Величезна вам подяка
За труди та почуття,
Бо у цій потрібній праці
Частка вашого життя!
Будьте радісні, щасливі
Та здорові на віки.
Хай в достатку та комфорті
Линуть у житті роки!
***
Надії, щастя, і тепла
Хай сипле земленька свята
Усього доброго й земного
І на роботі і у дома.
Хай земля тобою добре крається
І щастя тобі усміхається.
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