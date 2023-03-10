День землеустроителя: когда празднуют в Украине, поздравления и открытки

11 марта украинские землеустроители отмечают свой профессиональный праздник. Профессия имеет огромное значение, ведь именно работники этой отрасли имеют дело с управлением земельными ресурсами, владеют знаниями о земельном праве и следят, чтобы наделы земли использовались в соответствии с назначением.

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Землеустроители – специалисты широкого профиля, ведь они должны обладать знаниями по земельному праву, экологии, экономике, управлению, географии, геоинформатике, сельскому хозяйству, территориальному планированию. История праздника началась в 1999 году, когда был издан соответствующий указ президента. Именно охрана земли и рациональное ее использование является основной целью землеустройства. OBOZREVATEL подобрал лучшие поздравления для специалистов-землеустроителей.

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Поздравляю с профессиональным праздником! Вы выбрали сложную и очень уважаемую профессию. Вы заботитесь о земле – нашем основном природном богатстве. Вы не просто компетентный специалист, но и мудрый, честный, смелый и искренний человек. Пусть ваш упорный труд на благо Украины приносит достаток и удовольствие.

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Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю воодушевления, успеха, здоровья и победы. Ваш труд на благо народа и государства – неоценимый вклад в будущее Украины. Желаю оптимизма, легкой судьбы, правильных решений и успеха в карьере.

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С днем землеустроителя! Хочу всегда находить баланс во всем – в карьере и личной жизни. Благополучия, согласия, плодотворного труда и успехов в работе. Спасибо, что выбрали такую сложную, но необходимую профессию.

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Сердечно поздравляю с профессиональным праздником! Вы выбрали не профессию, а призвание. Трудно найти человека, который был бы столь квалифицированным специалистом в своем деле. Желаю мудрости в принятии решений, согласия в жизни, семейного уюта, достатка, благополучия и реализации всех планов. Пусть ваш добросовестный труд доставляет удовольствие и вдохновение.

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Працюють у земельній сфері

Лише з хорошим серцем люди.

Вітаю з професійним святом!

Хай поважають вас і люблять.

Нехай Господь допомагає

У ваших справах непростих.

Сьогодні щиро побажаю

Доріг лиш радісних, легких!

***

Вітаємо із святом професійним!

Робота ваша визнана всіма.

Нехай життя складеться мелодійно,

І праця ваша буде не дарма.

Бажаємо утіхи від життя,

Терпіння, що примножить ваші статки.

Хай кожен день вам буде відкриттям,

В усьому вам стабільності й порядку!

***

З днем землевпорядника вітаю,

І в це професійне свято бажаю

Міцного здоров’я, кохання, надії,

Щоб завжди збувалися плани та мрії!

Хай Ангел на крилах принесе тепло,

А в домі у вас хай панує добро!

***

З днем землевпорядника

Я привітаю вас,

І побажаю щастя вам,

В цей святковий час!

Нехай країна з гордістю

Запам'ятає вас на віки!

Бажаю вам бадьорості,

На всі ваші роки!

***

Працю у земельній сфері

Дуже складно вам вершити,

Та без вашої підтримки

Багатьом нелегко жити!

Величезна вам подяка

За труди та почуття,

Бо у цій потрібній праці

Частка вашого життя!

Будьте радісні, щасливі

Та здорові на віки.

Хай в достатку та комфорті

Линуть у житті роки!

***

Надії, щастя, і тепла

Хай сипле земленька свята

Усього доброго й земного

І на роботі і у дома.

Хай земля тобою добре крається

І щастя тобі усміхається.

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