День защитников и защитниц 2023 года: история праздника украинских героев и традиции

Каждый год на Покрову Украина чествует своих защитников и защитниц, которые обороняют государство от российской агрессии. Несмотря на то, что этот праздник довольно молодой, его история длинная, важная и интересная.

OBOZREVATEL рассказывает, откуда он берет свое начало. И какие традиции уже сложились вокруг него.

История Дня защитников и защитниц

До 2014 года Украина по традиции чествовала людей, тем или иным способом защищавших свою родину, 23 февраля. Эта дата досталась нашему государству в наследство от СССР – на нее выпадал День Советской армии. Ее также продолжали считать праздничной в нескольких постсоветских странах. Прежде всего в России.

Видео дня

Но после аннексии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе продолжать эту традицию стало недопустимо, ведь безнравственно поздравлять армию агрессора и армию защитников одновременно. Поэтому тогдашний президент Украины Петр Порошенко отменил 23 февраля и учредил отдельный День защитников Украины. Целью праздника в его указе указывалось "чествование мужества и героизма защитников и защитниц независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед Украинского народа, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе".

Датой праздника 14 октября избрали не случайно. Именно в этот день православные отмечали Покров Пречистой Богородицы – праздник, который был очень почитаемым среди украинских казаков. На этот день еще в 1999 году президент Леонид Кучма назначил День украинского казачества. Также 14 октября в Украине отмечается годовщина создания Украинской повстанческой армии.

Следующей вехой в истории праздника стал 2021 год. Именно тогда Верховная Рада Украины большинством голосов поддержала решение переименовать его в День защитников и защитниц Украины. Таким образом, решено было отдельно подчеркнуть важность вклада в дело обороны родины женщин, которых в современных ВСУ около 15%.

А уже в 2023 году произошла календарная реформа в Православной церкви Украины, она перешла на новоюлианский календарь. Поэтому большинство праздников сместились на 13 дней назад. Соответственно, теперь Покров отмечают 1 октября. Это побудило духовенство обратиться к власти Украины с инициативой перенести также День защитников и защитниц – чтобы сохранить символическое значение даты. И власть прислушалась.

Итак, с этого года День защитников и защитниц празднуется 1 октября – так же в праздник Покрова. После завершения военного положения он снова станет общегосударственным выходным.

Традиции Дня защитников и защитниц Украины

Главной традицией праздника является поздравлять всех, кто вносит вклад в дело обороны Украины от российских захватчиков прямо сейчас. И речь идет не только о военных. Хотя о них, конечно, в первую очередь: профессиональных, контрактных, добровольцев – независимо от рода войск, места и срока службы, заслуг и продолжительности пребывания или не пребывания в зоне боевых действий. От их работы зависит безопасность и жизнь всех, кто находится в тылу и они заслуживают уважения и благодарности.

Также в этот день поздравляют волонтеров, которые собирают деньги и достают необходимое вооружение и оборудование, работают в госпиталях, психологических службах и т.д. Защитниками Украины безусловно являются спасатели, полицейские, пограничники, представители спецслужб. И, конечно, военные медики и парамедики. А еще делу защиты отечества помогают все, кто донатит на любые нужды защитников Украины. То есть своим этот праздник в той или иной степени может считать сейчас практически каждый украинец.

Безусловно, в этот день важно почтить память каждого и каждой, кто отдал свою жизнь за Украину. Уместно будет посетить мемориал или могилы павших бойцов на кладбище.

Ранее OBOZREVATEL публиковал трогательный ролик ко Дню защитников и защитниц Украины от президента Зеленского.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.