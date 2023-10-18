День украинской письменности и языка перенесли: новая дата празднования

Украинская православная церковь 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты большинства праздников сместились на 13 дней раньше. Это касается и Дня украинской письменности и языка, который ежегодно отмечался 9 ноября.

OBOZ.UA больше узнал об этом празднике. По православному календарю в этот день чтят память Преподобного Нестора-Летописца – последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Согласно новому стилю празднования, День украинской письменности и языка отмечают 27 октября.

Этот праздник акцентирует внимание на изучении и развитии нашего языка, особенно в такое тяжелое время для Украины. Обычно в школах ученики читают стихи, устраивают концерты и представления, посвященные украинскому языку и письменности.

Видео дня

Традиционно в этот день происходит радиодиктант национального единства, где вы можете проверить свои знания. Все желающие могут принять участие и продемонстрировать навыки. Для учеников проводится Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика.

Также люди несут цветы к памятнику Нестора-Летописцу и вспоминают лучших борцов за украинский язык.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что задания НМТ-2024 по украинскому языку будут складываться по старому правописанию.

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