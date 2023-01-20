День Святого Емельяна: что это за праздник и как в этот день принято чтить кумовьев

21 января в православной традиции отмечают День Святого Емельяна. В прежние времена в этот день ходили в гости к кумовьям и дарили подарки крестникам

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21 января отмечают именины Агнесса, Григорий, Евгений, Василиса, Домна, Юлиан, Сидор, Антон, Емельян и Ярослава. О традициях и верованиях дня Емельяна читайте в материале OBOZREVATEL.

День Святого Емельяна

На третий день после Крещенского Святвечера чтят память Святого Емельяна.

Емельян был епископом Кизикуским и жил на рубеже VIII-IX веков. В те времена правил император Лев V Армянин, призвавший служителей церкви отказаться от почитания икон. На императорском суде Емельян заявил правителю, что у него нет компетенции обсуждать церковные традиции, а необходимость почитания икон должно решать духовенство и верующие, а не император.

Разгневанный Лев в 815 году отправил Емельяна в тюрьму, где он и умер.

К кумовьям в гости

21 января в народе принято ходить в гости к кумовьям. Семьи собирались за большим столом, а крестникам приносили сладости и подарки. Для защиты от болезней, по поверью, детям дарили мыло и полотенце.

В этот день советовали не злоупотреблять алкоголем, не вступать в ссоры и не выходить из дома после заката.

Народные приметы

Если на Емельяна тихая и безветренная погода – лето будет хорошим.

Лунная и звездная ночь предсказывает вскоре сильные морозы.

Если 21 января стоит холодная и морозная погода, – не следует ожидать ранней весны.

Какая погода днем на Емельяна – таким будет и август.

Южный ветер 21 января предвещает грозовое и дождливое лето.

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