День сурка: как предсказывают в этот день погоду, приметы и история праздника
2 февраля православные верующие чтят память преподобного Евфимия Великого. За этим днем прочили приход весны. Праздник 2 февраля также связан с Днем сурка. Особую популярность он приобрело в странах Северной Америки.
В этот день именины отмечают Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма, Семен. Об основных традициях и верованиях праздника 2 февраля читайте в материале OBOZREVATEL.
День сурка
История праздника уходит корнями еще во времена Римской империи. Тогда будили ежа и по его поведению прочили, скоро ли наступит весна.
В Германии эту роль издавна исполнял барсук. Интересно, что именно немцы привезли февральскую традицию в США, где вместо барсуков и ежей решили будить сурков.
Современные традиции Дня сурка родились в штате Пенсильвания, городе Панксатон. 2 февраля 1886 года жители города торжественно на официально организованном мероприятии достали из норы сурка. Сохранилось даже имя "первого праздничного" сурка – его звали Большой Фил.
Фил вскоре стал настоящей звездой города.
С тех пор, вот уже 137 лет ровно в 07:25 утра в Панксатоне проходит традиция предсказания весны сурком. В город приезжают тысячи туристов со всего мира.
Традиции и верования
В Украине также есть традиция будить сурка.
Если сурок после пробуждения снова идет спать в нору – ранней весной ждать не следует. Если он окончательно просыпается и не идет к ноге – скоро придет весна.
Это объясняется погодными условиями. Увидев свою тень в солнечное утро, животное вернется в нору. В пасмурную погоду тень увидеть невозможно.
По давним украинским наблюдениям, сурок самостоятельно просыпается из спячки 14 марта, в день Евдокии. Тогда жители окрестных сел выходили в поле, чтобы услышать свист сурка.
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