День смеха: лучшие идеи розыгрышей на 1 апреля

1 апреля во всем мире отмечается День смеха, также известный как День дурака. Юмор дает людям возможность снять стресс, расслабиться и напомнить себе о том, что жизнь продолжается.

Позвольте себе хотя бы один день в году быть смешными и относиться к жизни не серьезно. Для того, чтобы вы смогли поздравить с 1 апреля своих близких, портал Пустунчик поделился подборкой лучших розыгрышей.

День смеха дает нам возможность отвлечься от обыденности, пошутить и разыграть своих близких.

Но помните, что все шутки и розыгрыши должны были веселыми и безвредными. Имейте целью развеселить своих друзей или родственников, а не обидеть их.

Говорить всем своим близким о том, что у них "белая спина", уже не актуально. Поэтому читайте дальше, чтобы выбрать более удачный способ поздравления с 1 апреля.

Розыгрыш с орлом

Вызовите друга, коллегу или родственника и предложите ему сыграть в небольшую игру. Убедите его в том, что вы можете нарисовать орла не более чем на 3 секунды. Конечно же, ваш оппонент подумает, что в любом случае станет победителем, поэтому согласится заключить пари.

Когда секундомер будет включен, быстро нарисуйте яйцо, то есть овал. Когда вас спросят: "Ну и где орел?" – скажите, что он скоро вылупится.

Розыгрыш с конфетти

Чтобы разыграть одноклассника или коллегу по работе вам понадобится яркая коробка, привлекающая внимание и конфетти. Вырежьте в коробки дно, поставьте его на высокую полку или шкаф и насыпьте туда конфетти или блестки.

Когда заинтересованный человек захочет проверить, что это за коробка, на него посыпятся приветствия.

Розыгрыш с телефоном

Это самый простой вариант розыгрыша на 1 апреля. Для него вам нужно только дождаться, пока ваш друг отвлечется и оставит телефон на видном месте.

Когда это произойдет. Возьмите немного двустороннего скотча и приклейте гаджет к столу.

Однако скотч можно клеить только к защитному чехлу, чтобы не повредить дисплей или покрытие телефона.

Розыгрыш с печеньем

Для этого розыгрыша вам придется испечь печенье самостоятельно или купить его в магазине. Затем смажьте их детской гипоаллергенной зубной пастой вместо крема и угостите своих друзей.

Спортивный розыгрыш

Подойдите к другу и заключите с ним пари о том, что ему не удастся пробежать через минуту определенную короткую дистанцию. Извлекайте секундомер и говорите жертве розыгрыша, что она может бежать.

После того, как ваш друг пробежит указанную дистанцию быстрее и потребует награды, скажите, что условием было, что он справится ровно через 1 минуту. А поскольку он пробежал гораздо быстрее – он проиграл.

Онлайн розыгрыш

Даже онлайн, не выходя из дома, можно разыграть ваших близких. Для этого попросите своего родственника или соседа его телефон, чтобы отправить друзьям сообщение с незнакомого номера.

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