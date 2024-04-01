День смеха: лучшие идеи розыгрышей на 1 апреля
1 апреля во всем мире отмечается День смеха, также известный как День дурака. Юмор дает людям возможность снять стресс, расслабиться и напомнить себе о том, что жизнь продолжается.
Позвольте себе хотя бы один день в году быть смешными и относиться к жизни не серьезно. Для того, чтобы вы смогли поздравить с 1 апреля своих близких, портал Пустунчик поделился подборкой лучших розыгрышей.
День смеха дает нам возможность отвлечься от обыденности, пошутить и разыграть своих близких.
Но помните, что все шутки и розыгрыши должны были веселыми и безвредными. Имейте целью развеселить своих друзей или родственников, а не обидеть их.
Говорить всем своим близким о том, что у них "белая спина", уже не актуально. Поэтому читайте дальше, чтобы выбрать более удачный способ поздравления с 1 апреля.
Розыгрыш с орлом
Вызовите друга, коллегу или родственника и предложите ему сыграть в небольшую игру. Убедите его в том, что вы можете нарисовать орла не более чем на 3 секунды. Конечно же, ваш оппонент подумает, что в любом случае станет победителем, поэтому согласится заключить пари.
Когда секундомер будет включен, быстро нарисуйте яйцо, то есть овал. Когда вас спросят: "Ну и где орел?" – скажите, что он скоро вылупится.
Розыгрыш с конфетти
Чтобы разыграть одноклассника или коллегу по работе вам понадобится яркая коробка, привлекающая внимание и конфетти. Вырежьте в коробки дно, поставьте его на высокую полку или шкаф и насыпьте туда конфетти или блестки.
Когда заинтересованный человек захочет проверить, что это за коробка, на него посыпятся приветствия.
Розыгрыш с телефоном
Это самый простой вариант розыгрыша на 1 апреля. Для него вам нужно только дождаться, пока ваш друг отвлечется и оставит телефон на видном месте.
Когда это произойдет. Возьмите немного двустороннего скотча и приклейте гаджет к столу.
Однако скотч можно клеить только к защитному чехлу, чтобы не повредить дисплей или покрытие телефона.
Розыгрыш с печеньем
Для этого розыгрыша вам придется испечь печенье самостоятельно или купить его в магазине. Затем смажьте их детской гипоаллергенной зубной пастой вместо крема и угостите своих друзей.
Спортивный розыгрыш
Подойдите к другу и заключите с ним пари о том, что ему не удастся пробежать через минуту определенную короткую дистанцию. Извлекайте секундомер и говорите жертве розыгрыша, что она может бежать.
После того, как ваш друг пробежит указанную дистанцию быстрее и потребует награды, скажите, что условием было, что он справится ровно через 1 минуту. А поскольку он пробежал гораздо быстрее – он проиграл.
Онлайн розыгрыш
Даже онлайн, не выходя из дома, можно разыграть ваших близких. Для этого попросите своего родственника или соседа его телефон, чтобы отправить друзьям сообщение с незнакомого номера.
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Ранее OBOZ.UA публиковал поздравление с Днем рождения другу.
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