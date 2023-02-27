День с особой энергетикой: какой праздник отмечают 28 февраля

В день 28 февраля этого года мы прощаемся с календарной зимой, ведь год невисокосный. В этот день именины празднуют Онисим, Иван, Пафнутий, Евсевий, Семен, Николай, Афанасий, Михаил, Павел, Арсений, Алексей, Петр и Иван. Православная церковь чествует святого Онисима, византийского епископа 1 века.

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OBOZREVATEL рассказывает о традициях и приметах этого дня. А также о святом, почитаемом в последний день зимы.

Онисим – покаявшийся язычник

Человек по имени Онисим жил в городе Колоссы, который находился на территории современной Турции. Он был невольником у богатого христианина Филимона. По каким-то причинам, скорее всего из-за какой-то повинности, однажды Онисим убежал от своего хозяина и прибыл в Рим. Именно в это время в заключении там находился святой апостол Павел. Беглого невольника тоже бросили за решетку, где он и познакомился с последователем Иисуса. История Павла поразила Анисима и под его влиянием он тоже принял крещение и стал служить апостолу. Тот, в свою очередь, позже уговорил Филимона принять обратно своего невольника, но теперь уже не как раба, а как брата, ведь он перешел в христианскую веру.

Получив позднее от своего хозяина полную свободу, Онисим вернулся в Рим и окончательно посвятил свою жизнь помощи Павлу. Перед смертью апостол рукоположил Онисима в епископы Верии. Вскоре после этого он отправился проповедовать в Грецию и Малую Азию и даже занимал место епископа города Византий, также известного как Константинополь.

Когда на римский престол взошел император Траян, он усилил гонения на христиан. Из-за этого Онисим был заключен, осужден и казнен. Его избили камнями и отрубили голову. За это он был признан мучеником. Также Онисим считается апостолом от семидесяти. Своим покровителем его называют овцеводы.

Какие еще праздники отмечаются 28 февраля

В Украине на эту дату выпадает День штурманской службы авиации ВСУ. А мир чтит память сэра Уильяма Элиаса Хоу – изобретателя швейной машины. В его честь 28 февраля отмечается Всемирный день портного.

В этом году на последний день зимы выпадает Всемирный день стерилизации животных – он отмечается в последний вторник февраля. По этому случаю людей призывают стерилизовать своих питомцев для решения проблемы бездомных животных.

Также в последний день февраля мир отмечает Всемирный день редких (орфанных) заболеваний. В этот день рассказывают о таких заболеваниях, о важности доступа к лечению, несмотря на то, что больных немного, и необходимость изучать эти болезни.

Приметы 28 февраля

Считалось, что с последнего дня февраля зима становится безрогой, то есть весна начинает ее побеждать, что с каждым днем чувствуется все сильнее. Поэтому дню приписывали особую энергетику. В этот день пастухи ночью выходили на улицы покричать звездам и поклониться на четыре стороны пастбищу, чтобы у скота было много еды летом. Также с этого дня начинали высыпать семена на пол амбара, чтобы подготовить его к севу.

Среди других примет дня были следующие:

если мало снега или его совсем нет – готовились к неурожаю;

много звезд на небе – родится много ягнят;

гадания 28 февраля считались наиболее точными.

Чего нельзя делать 28 февраля

Считалось, что в последний день зимы нужно делать все, чтобы отогнать от себя дурные мысли. Для этого достаточно много общаться с близкими, заниматься любимым делом или молиться дома или в церкви.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя есть в Великий пост, который начался 27 февраля.

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