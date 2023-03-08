День рождения Шевченко: выдающиеся цитаты Кобзаря, ставшие пророческими для Украины

Ежегодно 9 марта Украина отмечает день рождения самого знакового поэта – Тараса Шевченко. Он считается одним из самых мощных голосов Украины в мировой литературе и настоящим пророком.

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OBOZREVATEL рассказывает о судьбе художника и поэта. И напоминает главные цитаты Шевченко.

Биография Тараса Шевченко

Тарас Григорьевич Шевченко родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы (ныне Черкасская область) в семье крепостных, поэтому и сам от рождения был крепостным. У него были старшие сестра и брат – Катерина и Никита, а также младшие – Ярина, Мария и Иосиф. Первые годы провел в соседнем селе Кирилловка, куда в 1816 переехала его семья.

Несмотря на то, что маленький Тарас был талантливым ребенком со способностями к рисованию и поэзии, получить приличное образование, как крепостной, он не мог. Однако в восьмилетнем возрасте поступил на службу к дьяку Совгиру, где выучился грамоте. Шевченко полюбил читать, в частности, успел познакомиться с произведениями украинского философа Григория Сковороды.

После смерти матери Екатерины отец Тараса Григорий Шевченко женился второй раз, но мачеха плохо относилась к его старшим детям. Определенное утешение мальчик находил в чумаковании с отцом. В этих странствиях будущий поэт увидел разные города и села Украины.

После смерти отца Тарас вынужден был уйти из дома и стал работать батраком. Жизнь в наймах была очень сложной, поэтому парень в конце концов убежал и стал искать себе учителей живописи в соседних селах. Так наконец он оказался слугой у владельца села Ольшана Павла Энгельгарта, который взял способного парня в двухлетнюю поездку в Вильно (ныне Вильнюс, Литва). Несмотря на то, что Энгельгарт был довольно жестоким господином, он все же признал за своим слугой художественный талант и решил сделать из него придворного художника. Для этого он отправил Тараса учиться в Виленский университет.

Заканчивал учебу Тарас Шевченко в Петербурге, куда переехал вместе с Павлом Энгельгартом. Господин отдал его в обучение художнику Василию Ширяеву, который обучал бедную молодежь и крепостных живописи. По ночам парень ходил рисовать статуи в Летний сад, где его заметил художник Иван Сошенко. Он познакомил его с поэтом Василием Жуковским и художником Карлом Брюлловым. Они и задумали выкупить талантливого юношу, который кроме картин на тот момент уже активно писал поэзию, из крепостничества. В конце концов Брюллов написал портрет Жуковского, который затем был разыгран в лотерее, в которой принимала участие в частности императорская семья. Так были собраны деньги на выкуп Шевченко.

После освобождения молодой человек продолжил обучение в петербургской Академии искусств под наставничеством Брюллова. В тот же период был впервые издан сборник его стихотворений "Кобзарь".

Окончив учебу, Тарас Шевченко в 1843 году вернулся в Украину. Немного попутешествовав, он в конце концов оказался в Киеве, где познакомился со студентами Киевского университета, которые увлекались его поэзией. В то же время Шевченко увлекся идеями Кирилло-Мефодиевского братства, которое боролось за автономию Украины от Российской империи. Так сформировались политические взгляды поэта. Они определили его дальнейшее творчество.

Вступив в братство, Шевченко создал поэтический сборник "Три лета", за который был арестован и приговорен к ссылке на службу солдатом в Орскую крепость (ныне Оренбургская область России). Во время ссылки поэту было строго-настрого запрещено писать и рисовать, но он продолжал тайно заниматься творчеством. Но когда в 1848 году тамошний капитан-лейтенант Алексей Бутаков отправился в описательную экспедицию к Аральскому морю, он взял Шевченко с собой в качестве художника. Так невольник получил возможность законно рисовать акварелью. А позже во время экспедиции к горе Каратау написал несколько повестей на русском языке.

Из ссылки Тарас Шевченко был освобожден только в 1857 году. За долгие 10 лет он сильно состарился и потерял здоровье. К тому же, условием своего освобождения получил запрет на постоянное проживание в Украине, поэтому он вынужден поселиться в Москве. Несмотря на это, в 1959 году поэт приезжает на родину и даже пытается приобрести себе земельный участок, чтобы построить дом. Но завершается это для него третьим арестом и окончательным возвращением в Петербург.

Последние годы жизни Шевченко проводит под постоянным наблюдением полиции. Однако при этом пишет множество новых произведений. В том числе с сокрушительной критикой российской царской власти. Поэт занимается просвещением, пытается добиться отмены крепостного права, издает все, что может, печатью.

Умер Тарас Шевченко 10 марта в Петербурге и был похоронен на тамошнем Смоленском кладбище. На погребении присутствовала значительная часть интеллигенции города. А уже в апреле того же года друзья поэта добиваются выполнения его завещания и перевозят гроб с его телом в Украину. Прощание с Шевченко состоялось в церкви Рождества Христова на Подоле, после чего его похоронили на Чернечей горе возле Канева Черкасской области.

Что завещал Шевченко своим творчеством

Поэзия Тараса Шевченко считается основой украинской литературы. В ней нашлось место и для тонкой любовной лирики, и для политических высказываний, и для глубоких личных переживаний. Многие его цитаты стали афоризмами и во время полномасштабной русской агрессии против Украины получили новое звучание.

Борітеся – поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

("Кавказ")

***

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люди на землі…

("І Архімед, і Галілей")

***

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине…

("Катерина")

***

Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте

І вражою злою кров’ю

Волю окропіте.

І мене в сем’ї великій,

В сем’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.

("Заповіт")

***

Не дуріте самі себе,

Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.

Бо хто матір забуває,

Того Бог карає,

Того діти цураються,

В хату не пускають.

Чужі люди проганяють,

І немає злому

На всій землі безконечній

Веселого дому.

("І мертвим, і живим, і ненародженим…")

***

Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем'я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.

("Свою Україну любіть…")

***

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

От де, люде, наша слава,

Слава України!

Без золота, без каменю,

Без хитрої мови,

А голосна та правдива,

Як Господа слово.

("До Основ’яненка")

Ранее OBOZREVATEL публиковал рисунки Тараса Шевченко, на которых он изобразил Киев.

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