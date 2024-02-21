День родного языка: история, интересные факты и искренние поздравления для украинцев

Язык не только средство общения, но и символ национальной идентичности, культурного наследия и самобытности. Мир понял это еще давно, поэтому в 1999 году был утвержден Международный день родного языка.

Уже 24 года подряд 21 февраля мы обращаем внимание на значения языкового разнообразия и подчеркиваем важность его сохранения. Об истории этого праздника, интересных фактах и вариантах поздравлений читайте дальше в материале OBOZ.UA.

История Международного дня родного языка

История Международного дня родного языка уходит корнями в трагические события 1952 года в Бангладеш (тогда Восточный Пакистан). 21 февраля того года в основном студенты вышли на протест, требуя признания своего родного бенгальского языка государственным. Однако власти не пошли навстречу, а жестоко подавили протест, в результате чего погибли многие люди.

В память об этой трагедии и в поддержку языкового разнообразия осенью 1999 года на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО провозгласила 21 февраля Международным днем родного языка.

Сегодня украинцам как никогда важно поддерживать и развивать свою культуру, неотделимой частью которой является язык. Украинский в мире стал символом стойкости и несокрушимости украинского народа в жестокой войне. Поэтому Международный день родного языка является для нас отличным поводом вспомнить свою историю и внести свой вклад в развитие культуры.

Интересные факты об украинском языке

Предлагаем ознакомиться с некоторыми интересными фактами об украинском языке, чтобы в который раз вспомнить о его разнообразии и уникальности.

Современный украинский язык содержит около 265 тысяч слов.

По лексическому запасу наиболее близок к украинскому является белорусский язык. Далее следуют польский и сербский.

Украинский язык – единственный среди славянских языков, сохранивший звательный падеж.

Первое упоминание об украинских словах датируется 448 годом.

В украинском языке наибольшее количество слов начинается с буквы "П", а наименее употребительно буква "Ф".

Украинский язык богат словами уменьшительно-ласкательной формы. Даже слово "враг" имеет форму "вороженьки".

Поздравления

Сегодня мы отмечаем день того родного языка, который лег в основу нашей культуры, нашего самобытного мировоззрения. Украинский – это не просто слова, это душа нашего народа, его история и надежды на будущее. Пусть она цветет, развивается и звучит в сердцах каждого украинца! С праздником!

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Поздравляю с Международным днем родного языка! Украинский язык – это наша генетическая память, наша связь с прошлым, настоящим и будущим. Это язык, объединяющий миллионы украинцев по всему миру. Пусть каждое произнесенное украинское слово будет полно любви, добра и надежды!

Украинский язык – это не просто средство общения. Это душа нашего народа, его история и культура. Это то, что нас объединяет, дает нам силу и делает нас украинцами. Сегодня, в День родного языка, я хочу пожелать вам, чтобы каждое ваше слово было исполнено любви, добра и надежды. Пусть наш язык звучит во всем мире, чтобы его знали, уважали и любили.

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Мова – это код нации. Она пережила много испытаний, но не сдалась, не покорилась. Сегодня он звучит свободно и гордо, объединяя нас в единую нацию. Пусть наш народ, как и наш язык, будет устойчивым, несгибаемым и свободным! С Международным днем родного языка!

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