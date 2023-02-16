День Николая Студеного: приметы и запреты праздника

17 февраля православные верующие чтят память Николая Студеного. По поверьям в этот день обязательно нужно навести порядок в доме.

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Именины празднуют Николаи, Андреи, Алексеи, Александры, Борисы, Василии, Иваны, Сергеи, Юрии, Екатерины, Анны. Об основных традициях и верованиях 17 февраля читайте в материале OBOZREVATEL.

День Николая Студеного

Преподобный Николай жил в IX веке. Родился на острове Крит в семье, исповедовавшей христианство. В 10 лет поехал на учебу в Константинополь к дяде, блаженному Феофану. Через 6 лет Николай уже стал монахом, а затем был удостоен священнического сана.

В те времена правил император Лев Армянин. Он был известен жестокими гонениями христиан. Николая неоднократно задерживали, пытали, глумились и арестовывали. Николай не отрекся от веры.

Некоторое время Николай был в изгнании в тюрьме. Лишь когда правителем стал Василий I Македонянин (867-886) Николая освободили от пыток.

Преподобный Николай прославился исцелениями тяжелых болезней. Поэтому, обращаясь с молитвой к святому, обычно просят о здоровье.

Традиции и приметы

В народе говорили: на Николая Студеного нужно убрать в доме беспорядок. В этот день также не планировали дальние поездки, дорога могла оказаться неудачной. День советовали провести в мире и согласии, не конфликтуя и не провоцируя ссор.

По поверьям, 17 февраля нельзя стричь волосы. А еще следует отказаться от вредных привычек и не употреблять жирные блюда.

За днем Николая Студеного прочили, какими будут весна и лето. Если небо покрыто облаками – лето будет очень жарким. Если 17 февраля тепло и нет мороза – ждите затяжную зиму.

На Николая Студеного мало снега – скоро будет оттепель и весна не заставит себя ждать.

Если ветки елки наклонены к земле – зима еще напомнит о себе сильными снегопадами.

По наблюдениям, 17 февраля часто бывал самым холодным днем в году, поэтому его назвали "Студеным".

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