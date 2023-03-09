День Государственного гимна и годовщина смерти Шевченко: что отмечают 10 марта

В день 10 марта Украина отмечает сразу несколько праздников и памятных дат. В частности, День Государственного гимна и годовщину со дня смерти Тараса Шевченко. Именины в этот день празднуют Тарас, Антон, Евгений, Федор, Регина, Маркел, Маркело, Марьян, Пафнутий.

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OBOZREVATEL рассказывает об истории этих и других праздников. А также о народных традициях и запретах, связанных с 10 марта.

Память Тараса Шевченко

Выдающийся украинский поэт Тарас Шевченко умер 10 марта 1861 года. Его не стало на чужбине – сердце Тараса перестало биться в Санкт-Петербурге. Последние годы жизни он провел с запретом возвращаться в Украину, которую всем сердцем любил и хотел видеть свободной от российской власти.

Уже через несколько месяцев друзья Шевченко добились того, чтобы завещание поэта было исполнено и его прах перевезли на родину. Особенно этому поспособствовал Михаил Лазаревский, добившийся разрешения на перезахоронение от петербургского военного генерал-губернатора. Уже 8 мая того же года гроб с телом поэта отправили в Киев, где с ним попрощались в церкви Рождества Христова на Подоле. Покой Шевченко обрел на Чернечей горе возле Канева. Именно в окрестностях города на Черкащине он и мечтал провести старость.

Шевченко оставил после себя 237 стихов и 11 прозаических произведений. При жизни он создал более тысячи художественных работ в различных техниках, из которых сохранилось 835. Творчество поэта считается ключевым для украинской литературы и важной вехой формирования литературного языка.

День Государственного гимна Украины

Это относительно новый праздник, установленный Верховной Радой в конце 2021 года. Дату для почтения песни "Ще не вмерла Україна", которая является одним из ключевых символов нашего государства, выбрали не просто так. Именно 10 марта 1865 г. в польском Перемышле она впервые прозвучала со сцены. Ею завершили концерт памяти Тараса Шевченко.

Текст "Ще не вмерла Україна" поэт Павел Чубинский написал в 1862 году. После его первой публикации в 1863 году священник Михаил Вербицкий создал мелодию для песни. Существует ее запись в исполнении украинского тенора Модеста Менцинского, сделанная в 1910 году. На пластинку композицию записали в немецком Кельне.

Впервые украинским гимном песня стала в 1917 году, хотя и не была тогда законодательно утверждена. В 1939 г. она получила официальный статус гимна Карпатской Украины. В советское время, как и все украинские национальные символы, она была под запретом. Однако после обретения Украиной независимости песня вновь получила высокий статус. Это произошло 15 января 1992 года. С тех пор именно так наше государство звучит на внутреннем и международном уровне. Текст и музыку государственного гимна Верховная Рада утвердила законом 6 марта 2003 года.

Православный праздник 10 марта – день святителя Тарасия

Тарасий был патриархом Константинопольским во времена императора Константина VII Багрянородного и его матери, императрицы Ирины Афинской. Управлял церковью он целых 22 года, за это время успел помочь многим людям. Под председательством патриарха Тарасия был проведён второй Никейский собор (787 г.), во время которого было утверждено почитание церковью святых икон. После смерти Тарасия его могила стала источником многих чудес.

Запреты и приметы 10 марта

Церковный праздник в этот день получил в народе название Тарасия Бессонного. В этот день молились патриарху о здоровье, но при этом запрещалось ложиться спать до заката. Считалось, что в таком случае болезнь загонит человека в сон, а затем войдет в его тело. Этим и объясняется народное название праздника.

Также 10 марта запрещалось заглядывать в здание с улицы через окно. Считалось, что так в дом зайдет болезнь.

Плохой приметой в этот день считали, если дверь сорвется с петель.

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