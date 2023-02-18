День Государственного герба: особенности праздника и именинники 19 февраля

Один из государственных символов Украины – Государственный Герб – отмечает свой праздник ежегодно 19 февраля. Также в этот день справляют именины Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа и Кристина.

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Какие светские и религиозные праздники приходятся на эту дату, рассказывает OBOZREVATEL. Также подробнее раскрываем суть праздника в честь Государственного Герба.

День Государственного Герба Украины

Одним из основных символов Украинского государства является Тризуб. Как напоминает Институт национальной памяти, этот символ имеет тысячелетнюю историю и происходит от княжеского рода Рюриковичей, которые использовали его в качестве своего знака.

Князь Владимир Святославович, также известный как Владимир Великий – креститель Руси, использовал Тризуб на своих монетах. Так же поступал Ярослав Мудрый.

С XIII века и до начала XIX века символ пребывал в забвении, но в итоге был возрожден сторонниками идеи украинской государственности. В ХХ веке знак получил новое значение, став символом освободительной борьбы украинского народа. В частности, его утвердила в качестве герба Украинская Центральная Рада по предложению Михаила Грушевского в 1918 году. Позже советские власти, оккупировав Украину, заклеймили его "националистическим", запретили и начали жестоко преследовать тех, кто его использовал.

После восстановления украинской независимости в 1991 году Тризуб был избран Малым государственным гербом Украины. Это произошло 19 февраля 1992 года. Дату зафиксировали как праздничную. С тех пор Тризуб - один из ключевых символов Украины и маркер украинской идентичности. Сейчас Тризуб, как и сине-желтое знамя, объединяет всех украинцев, защищающих свое государство от российского вторжения на фронте и в тылу.

Какой религиозный праздник отмечается 19 февраля

В этот день православная церковь чтит память преподобного Вукола Смирнского. Он был первым епископом в Малой Азии и крестил немало язычников. К святому принято молиться с просьбами о счастье и здоровье.

Также 19 февраля отмечается день памяти святителя Фотия. В IX веке он был патриархом Константинопольским. При нем конфликт между Константинопольским престолом и папой Римским не успел оформиться в раскол, но вышел на новый уровень. Папа Николай I наложил на Фотия анафему и тот до конца жизни активно боролся с папскими властями.

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