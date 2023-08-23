День Государственного флага Украины: история и значение праздника

День Государственного флага, который отмечают 23 августа, входит в список важнейших праздников для украинцев, ведь в этот день мы чтим государственный символ – сине-желтый флаг.

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Этот праздник начали праздновать на государственном уровне в 2004 году. В 2009 году основали ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

История

Сочетание синего фона и желтого рисунка встречается в символике украинских населенных пунктов, начиная со времен Киевской Руси.

Первое историческое упоминание о сочетании желтого и синего цветов датируется 1256 годом – днем основания Львова. На гербе города объединились желтый лев на голубом фоне.

Как флаг украинского народа, сине-желтое полотнище утвердилось во времена европейских революций 1848 года, получивших название "Весна народов".

24 августа, после провозглашения Акта независимости Украины, группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады.4 сентября 1991 сине-желтый флаг подняли над Верховной Радой Украины. А через несколько месяцев, 28 января 1992-го, ВРУ официально утвердила его Государственным флагом Украины.

Под сине-желтым флагом в Украине сейчас встречают иностранных гостей, военнослужащие приносят присягу, работают украинские посольства, его вывешивают в ООН.

Государственный флаг как символ страны является воплощением национального единства, чести и достоинства, традиций создания государства, истории и настоящего.

Что значит

Нет официально закрепленного значения цветов украинского флага. По одной версии, синий на флаге является символом неба, а желтый – колосьев пшеницы.

По другой, это символы стихий воды и огня. С религиозной точки зрения, желтый олицетворяет Творца, а голубой – все земное.

OBOZREVATEL предлагает подборку поздравлений с днем Государственного флага Украины. Напомните родным и близким о значении этого дня в истории.

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