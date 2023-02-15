День единения: как украинцы отмечают праздник, возникший из-за войны с РФ

Почти год длится полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины. 14 февраля 2022 года на фоне предупреждений американской и западноевропейской разведки о возможной войне президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении нового праздника 16 февраля – Дня единения.

Видео дня

Тогда, в начале февраля 2022, мало кто верил в то, что Россия действительно начнет великую войну, а День единения еще раз напомнил, что именно в единстве – наша сила и мощь. О том, как возник этот праздник и какое значение он имеет в 2023 году, читайте в материале OBOZREVATEL.

История праздника

Зимой 2022 года звучало множество предостережений относительно даты начала российского вторжения. Тогда Россия уже собрала многотысячные войска к украинским границам под предлогом так называемых учений.

В западных СМИ звучали предупреждения, что вторжение произойдет именно 16 февраля. Украинцы пытались не поддаваться панике и жить обычными ежедневными заботами.

Указом президента №53/2022 был установлен новый праздник, День единения. Это было сделано с целью консолидации общества, стойкости духа и уменьшения психологического давления, ведь, как мы помним, в феврале 2022 года все новостные ленты пестрели страшными заголовками о приближении войны.

Праздник показал, что украинцы сильны в единении, мы гордимся своей нацией и хотим жить в мире. Как выяснилось, до войны оставалось всего 8 дней.

Традиции празднования

В условиях войны, обстрелов, блэкаутов и ежедневных трагедий День единения приобрел особый смысл. Это очередная возможность напомнить миру, что мы боремся и будем бороться за свободу и счастливое будущее.

16 февраля во всех населенных пунктах должны поднять государственный флаг и в 10:00 исполнить гимн. Дипломатические учреждения заграницей также проведут соответствующие мероприятия, направленные на поддержку Украины.

В этот день можно вспомнить о народных традициях, надеть вышиванку или прикрепить к одежде сине-желтую ленту. Конечно, в условиях войны не следует забывать благодаря кому мы выстояли и сделать донат ВСУ. Украинцы, которые получили временную защиту за границей, могут объединиться и выйти на главные площади городов, чтобы напомнить о необходимости поддержки нашего государства.

А главное – все мы верим и приложим максимум усилий, чтобы в 2024 праздновать День единения в победном мире.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинцы отмечали День единения в 2022 году.

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