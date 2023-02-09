День домового: чем угостить домашнего духа и что делать нельзя

10 февраля православные верующие чтят память Ефрема Сирина. В этот день также отмечают необычный праздник – день домового.

Видео дня

День ангела празднуют Владимиры, Григории, Федоры, Игнаты, Ольги, Леонтии и Варфоломеи. О традициях и верованиях 10 февраля читайте в материале OBOZREVATEL.

День Ефрема Сирина

Преподобный Ефрем родился в начале IV века в Месопотамии. Он происходил из христианской семьи бедных земледельцев. Родители воспитывали Ефрема, исповедуя любовь к Богу, милосердию и благочестию. Но, с детства имея непокорный характер, Ефрем не сразу принял христианские ценности.

Услышав во сне голос Божий, он стал отшельником. Преподобный Ефрем учил покаянию, вере и благочестию. Занимался толкованием Священного Писания. Является автором многих молитв и песен для богослужения.

День домового

В народе праздник угощения домового называли Кудесами или Велесичами. Домовые являются старославянскими персонажами и считаются хорошими духами. Их основная роль – защита дома от всего злого и негативного.

Но говорили, что характер домовые имеют непростой – капризный и привередливый. Поэтому их постоянно нужно "задабривать" и угощать вкусностями. По поверьям, домовые любят конфеты, печенье, молоко, сладкую кашу. Эти лакомства насыпали в отдельную тарелку.

Несмотря на незлобивый характер домовых, наши предки верили, что безразличных и злых людей они способны наказать.

Приметы и верования

Издавна говорили, что в день домового нельзя ссориться и повышать голос.

По церковному календарю, в этот день не следует заниматься тяжелым физическим трудом. Садоводство также рекомендовали перенести на более благополучное время.

По приметам, если птицы 10 февраля летают низко – ждите продолжения зимы и морозов.

Ветреная погода предвещает дождливое лето. А если 10 февраля деревья укрыл иней – это хороший знак, значит, весна не заставит себя ждать.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, кто такой домовой.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.