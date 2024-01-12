День дочери: теплые поздравления для самых родных

Какой бы взрослой ни была дочь, для папы и мамы она навсегда остается их маленькой принцессой. И Всемирный день дочери, который отмечают в том числе и в Украине 12 января, – прекрасный повод напомнить своему ребенку, как сильно вы его любите.

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Чтобы согреть сердца украинок в этот день, OBOZ.UA собрал самые трогательные поздравления в стихах и прозе. Выбирайте на свой вкус и спешите пожелать своим дочерям счастья.

Не забудьте также напомнить, как они у вас красивые и умные, ведь похвала от родителей всегда бесценна. Поздравления в нашей подборке подойдут как для молодых девушек, так и уже взрослых женщин, которые и сами стали мамами.

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З Днем доньки, рідна! Не поспішай дорослішати,

Не поспішай з батьківського дому полетіти,

Подаруй нам радість бачити тебе поряд,

Подаруй нам радість бачити твій погляд!

***

З Днем доньки, наш милий янголе!

Бажаємо, щоб від негараздів тебе Бог беріг,

Бажаємо, щоб доля твоя золотом переливалася,

Бажаємо, щоб поряд із нами завжди залишалася!

Щоб ми могли тебе потішити і пожаліти,

Не дозволимо журитися тобі ми та хворіти,

Будеш плакати лише від щастя, веселитись, танцювати,

Любимо тебе шалено! Твої тато і мама.

***

Тебе я, доню, вітаю.

Тільки радість та щастя у долі бажаю.

Знай, з тобою завжди я поруч, все зрозумію, допоможу,

Від вітрів та ураганів, моє серденько, тебе збережу.

***

Доню, люба моя,

Вітаю зі святом тебе я!

Бажаю, щоб Мати Божа за руку водила,

І у всіх справах з Господом благоволила.

***

Я вітаю тебе із Днем донечки! Бажаю тобі бути найщасливішою та здоровішою! Хай із твого обличчя не сходить посмішка, а сльози будуть лише від щастя. Люблю тебе! Будь по-справжньому щасливою!

***

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

***

Доню, ти звичайно вже велика — і в тебе своє життя, але я завжди любитиму тебе так само гаряче, як у день твого народження, коли я побачила тебе і зрозуміла, яка я щаслива людина. Люблю тебе, обіймаю і впевнена, що в цьому житті ти гідна всього найкращого! З Днем дочки!

***

Моя славна, хороша дівчинко, вітаю із Днем донечки! Побажання – найкращі: нехай життя твоє завжди буде веселим і барвистим, нехай тільки добрі події відбуваються в ньому. Хай добрими супутниками для тебе стануть успіх, любов і надія, і хай твоя віра дарує тобі сили та терпіння у труднощах. Будь дуже щасливою, моя хороша!

***

Вітаю, доню. Хочу побажати тобі червоного кольору любові в веселці твого життя, помаранчевих снів, щастя в жовтих, як сонце, тонах, зеленого кольору удачі, ніжних блакитних відтінків мрії, синього-синього неба натхнення і фіолетового кольору веселощів.

***

Вітаю тебе, дорога донечко! Бажаю залишатися завжди яскравою зіркою і теплим сонечком, милою дівчиною і доброю людиною, щирою подругою і творчою особистістю. Бажаю приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, світлої надії, міцної віри в себе і любові.

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