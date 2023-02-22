Дальше от СССР: почему 23 февраля – чужой для украинцев праздник
Старые привычки живучи, поэтому завтра части украинцев все еще захочется отпраздновать 23 февраля, который они считают праздником защитника отечества. Некоторые до сих пор его считают "мужским" днем и поздравляют с ним всех знакомых представителей мужского пола. Но делать этого категорически не стоит.
OBOZREVATEL рассказывает, как этот "праздник" связан с агрессией против Украины. И подсказывает, чем можно его заменить, если очень хочется что-нибудь отметить.
История 23 февраля
Поводом к установлению праздника стала годовщина основания советской Красной армии – оккупационной по отношению у Украине с исторической точки зрения. Официальным днем ее создания считается 23 февраля 1918 года. Праздничной дата была признана 27 января 1922 года. Ее название со временем менялось:
- 1922 г. – День Красной армии;
- 1946 г. – День Советской армии
- 1949 г. – День Советской армии и Военно-морского флота.
После распада СССР праздник достался "в наследство" многим странам, возникшим на его территории. В частности, отмечался в Украине под названием День защитника Отечества. До сих пор отмечают его в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. Но особенно чтят этот день в России, где он входит в перечень "дней воинской славы". Как и 9 мая – День победы в Великой Отечественной войне, эту дату Кремль использует в пропагандистских целях, прославляя свои оккупационные войска.
23 февраля в Украине
После обретения Украиной независимости дата 23 февраля постепенно утратила свое значение. Престиж и роль армии в обществе в те годы постепенно снижались, поэтому граждане начали ее воспринимать скорее как гендерно окрашенную дату – день, когда нужно поздравлять мужчин и мальчиков, закрепляя стереотип о том, что они прежде всего должны быть защитниками. День Вооруженных сил Украины при этом с 1993 стали отмечать 6 декабря.
Все изменилось после начала российской агрессии в 2014 году. Тогда во время празднования Дня независимости пятый президент Украины Петр Порошенко провозгласил, что 23 февраля больше не будет у нас праздничным днем, ведь это праздник из военно-исторического календаря РФ. По предложению тогдашнего главы Института национальной памяти Владимира Вятровича Порошенко учредил День защитника Украины, который отмечается 14 октября – в день православного праздника Покрова. В то же время он является Днем украинского казачества. А уже в августе 2021 года шестой президент Владимир Зеленский сменил название нового праздника, подчеркнув вклад женщин в дело обороны государства. С тех пор он называется День защитников и защитниц Украины.
Что отпраздновать вместо
Если желание отметить что-нибудь 23 февраля никуда не исчезает, можно выбрать себе что-то по душе из большого перечня официальных и неофициальных праздников. Например, на эту же дату выпадает Всемирный день взаимопонимания и мира. Или День дизельного двигателя – в этот день в 1893 году Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку. Или даже Международный день собачьего печенья – лакомства, которое помогает людям и собакам лучше найти общий язык.
В благодарность за помощь Японии украинцы могут отметить 23 февраля день рождения императора Нарухито – ему исполнится 63 года. А американцы, как большие любители чествовать все, что им нравится, в эту дату неофициально отмечают национальный день бананового хлеба, национальный день чили и национальный день тостов – можно считать, что праздничное меню сложилось само собой. Также в США празднуют день игры в теннис и день в честь того, что керлинг, который многие считают довольно причудливым видом спорта, действительно крут.
Какой 23 февраля православный праздник
Верующие православной церкви могут в эту дату почтить святых Прохора и Харлампия. Прохор, кстати, был монахом Печерского монастыря в Киеве. Прославился тем, что в голодные времена пек хлеб из лебеды и раздавал его нуждающимся. Благодаря его благословению горькая лебеда становилась сладкой и делалась вкуснее настоящего хлеба. Если же кто-то брал его хлеб без благословения, то получал горькую траву. Так же умел преподобный превращать пепел в соль. За это чудо Прохора прозвали Лободником. Своими подвигами святой так повлиял на киевского князя Святополка Изяславича, что заставил его покаяться во всех грехах. После смерти Прохора князь собственноручно похоронил его в Ближних пещерах лавры рядом с могилой основателя монастыря Антония.
Поздравлять с именинами 23 февраля, кроме Прохора, нужно также Валентину, Анну, Галину, Симона, Харлампия, Антона и Аркадия.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Прощенного воскресенья в Украине, которую в этом году отмечают 26 февраля.
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