Что святят на Медового Спаса: традиции Маковия

Медовый Спас или Маковия – это религиозный праздник, который отмечают ежегодно 14 августа. Именно в этот период нужно начинать собирать мед с ульев. Праздник верующие начинали с похода в церковь, где святили воду, мед, мак и букеты из цветов.

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В этот день люди соблюдали традиции, потому что верили, что это принесет им счастье и успех. OBOZREVATEL собрал интересные таинства и обычаи, которые выполняют на Медовый Спас.

У праздника есть еще одно название – Спас на воде, или Мокрый Спас. В церквях освящали воду и считалось, что она в этот день становится целебной и помогает укрепить здоровье и уберечься от болезней.

Также в этот день начинается Успенский пост – к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Поэтому хозяйки готовят постную выпечку с маком и медом и угощают ею нуждающихся. Считается, что тогда человек не будет знать бед круглый год.

После службы в храме, освященный мед принято оставлять в храме в качестве подаяния. Есть даже поговорка: "В Медовый Спас даже нищий медку попробует".

С собой в храм берут и букеты-обереги, которые называют маковойчиком. Букет состоит из полевых трав и цветов (калина, подсолнухи, душица, мята, колоски, полынь и обязательно маковые головки). Люди верили, если цветы из букета вплести в волосы, то они будут густыми и пышными.

Чтобы семья была здорова, женщины брали в храм также васильки и бархатцы. Затем освященные цветы добавляли в воду во время купания. Такой ритуал защищал от разных болезней.

Обязательно после прихода домой из церкви необходимо съесть ложку меда и запить тремя глотками святой воды и тогда все болезни отступят от вас.

В народе есть еще один интересный обычай, который нужно делать в этот день. В баночку из-под меда необходимо в течение года складывать монеты – к следующему Медовому Спасу. А потом отдать их тому, кто в этом нуждается. Тогда семья будет жить в достатке.

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