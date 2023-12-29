Что подарить на Новый год свекрови: много вариантов

Качественные и креативные подарки родным – это не только признак уважения, но и отличный способ улучшить отношения. Следует поздравить маму мужа с зимними праздниками и выбрать для нее хороший подарок.

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Конечно, следует учитывать личные пожелания и интересы – сделать это можно как расспросив своего мужа, так и окольными путями в частных беседах со свекровью. OBOZ.UA предлагает список универсальных подарков, которые порадуют свекровь.

Следует обратить внимание на уютные, практичные и акцентные подарки:

праздничный набор посуды – тарелки, фужеры, салатницы с новогодним декором;

скатерть или покрывало;

новогодний декор, созданный по рождественско-новогодним мотивам: веночки, эксклюзивные статуэтки, игрушки на елку.

Как вариант, можно выбрать подарки для комфорта и личного пользования:

мягкие пледы;

наборы постельного белья;

полотенца;

текстиль, украшенный атрибутами зимних праздников.

Если ваша свекровь любит готовить, подарите кухонные атрибуты: мультиварку, емкости для выпечки, кофеварку, микроволновку и т.д.

Можно порадовать свекровь аксессуарами: шарфом, теплыми перчатками, элегантной сумочкой.

Подойдут и зимние подарки:

электрогрелка;

термос;

тапочки;

теплый халат;

теплый свитер;

шапка.

Обратите внимание на сертификаты на фотосессию, косметички, оригинальный платок. Можно подарить семейный фотоальбом с лучшими воспоминаниями за год.

Идеальным подарком станут комнатные растения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что подарить друзьям на Новый год.

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