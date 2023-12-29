Что подарить на Новый год свекрови: много вариантов
Качественные и креативные подарки родным – это не только признак уважения, но и отличный способ улучшить отношения. Следует поздравить маму мужа с зимними праздниками и выбрать для нее хороший подарок.
Конечно, следует учитывать личные пожелания и интересы – сделать это можно как расспросив своего мужа, так и окольными путями в частных беседах со свекровью. OBOZ.UA предлагает список универсальных подарков, которые порадуют свекровь.
Следует обратить внимание на уютные, практичные и акцентные подарки:
- праздничный набор посуды – тарелки, фужеры, салатницы с новогодним декором;
- скатерть или покрывало;
- новогодний декор, созданный по рождественско-новогодним мотивам: веночки, эксклюзивные статуэтки, игрушки на елку.
Как вариант, можно выбрать подарки для комфорта и личного пользования:
- мягкие пледы;
- наборы постельного белья;
- полотенца;
- текстиль, украшенный атрибутами зимних праздников.
Если ваша свекровь любит готовить, подарите кухонные атрибуты: мультиварку, емкости для выпечки, кофеварку, микроволновку и т.д.
Можно порадовать свекровь аксессуарами: шарфом, теплыми перчатками, элегантной сумочкой.
Подойдут и зимние подарки:
- электрогрелка;
- термос;
- тапочки;
- теплый халат;
- теплый свитер;
- шапка.
Обратите внимание на сертификаты на фотосессию, косметички, оригинальный платок. Можно подарить семейный фотоальбом с лучшими воспоминаниями за год.
Идеальным подарком станут комнатные растения.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что подарить друзьям на Новый год.
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