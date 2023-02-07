Что подарить любимому на День святого Валентина, чтобы произвести фурор: топ идей

Вскоре настанет День святого Валентина, и всем влюбленным пора задуматься о подарках. Идей может быть множество – от практических свитшотов и термосов до романтических признаний или карт звездного неба.

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Для подарков не всегда нужен повод, но День Валентина – отличная причина, чтобы напомнить любимому о своих чувствах. Что подарить парню, жениху или мужчине, чтобы его точно порадовать, читайте в подборке OBOZREVATEL.

Свитшот, свитер, домашний халат или пижама

Это универсальные подарки, которые согреют вашего любимого в холодные зимние вечера. Если вы увлекаетесь рукоделием, можно связать свитер своими руками.

Теплый домашний халат или пижама всегда пригодятся. Можно даже выбрать парный комплект семейных пижам, это создаст особенно уютную атмосферу дома.

Набор кофе или чая

Можно подарить набор дорогого качественного чая с разными добавлениями. Если ваш любимый любит кофе, стоит задуматься о приобретении кофейного набора или, если позволяют финансы, кофеварки.

Подойдут также интересные чашки с забавными или романтическими надписями.

Средства по уходу

Здесь выбор широк, в зависимости от желаний вашей половинки. Можно выбрать гели для душа и шампуни, а можно поэкспериментировать с разными кремами, пилингами и масками – конечно, если ваш избранник любит подобные средства по уходу. Следует также обратить внимание на наборы для домашнего спа – они помогут отдохнуть и расслабиться после тяжелого рабочего дня.

Гаджеты

Речь не об айфоне последней модели, а о чем-то полезном и не слишком дорогом. Если ваш любимый любит читать – присмотритесь к электронным книгам. Если он любит авто – можно купить видеорегистратор, магнитолу или навигатор.

Мужчины также обрадуются новым наушникам или колонкам. Ваш любимый обожает онлайн игры? Подарите ему приставку с двумя джойстиками, и вы сможете разделить его увлечение. Можно выбрать компьютерную технику – кулер для охлаждения или новую качественную мышку.

Термос или термочашка

В условиях отключения электроэнергии – очень практичный подарок. Термос можно использовать в путешествиях.

Сладости

Банально, но всегда действенно. Если вы любите готовить и "дружите" с выпечкой – приготовьте избраннику его любимый торт. Если с тестом у вас отношения не складываются, выберите что-нибудь простое, но очень вкусное – чизкейк, тирамису или панакоту. Можно приготовить торт-мороженое, бисквит с персиками или десерт из печенья и сметаны.

В крайнем случае, всегда можно купить сладости в магазине.

Билеты в кино или на концерт

Прекрасный способ провести праздничные дни вместе – пойти на концерт или романтический фильм в кинотеатр. Для любителей театра стоит купить билеты на спектакль.

Настольная лампа или LED-свечи

Настольные лампы, светильники, LED-свечи создадут приятную уютную атмосферу дома. Что может быть лучше, чем смотреть с любимым фильм под мерцающее сияние свеч?

Сеанс массажа

Этот вариант мужчины точно оценят. Ежедневная работа создает большую нагрузку на спину и мышцы, так что порадуйте любимого сеансом профессионального массажа. Это расслабит и улучшит самочувствие.

Приятные впечатления

Исходя из увлечений вашего избранника, можно подарить ему интересные впечатления. Например, поездка на мотобайке или квадроцикле, настольный теннис, авиасимулятор полета на самолете, поездка на уикенд в Карпаты и т.д.

Подарок с гравировкой

Можно заказать гравировку на изделиях из золота или серебра, кошельках, брелках или флягах – выбор неограничен. Для надписи выбирают обычно важную дату, инициалы, краткие пожелания или слова типа "вместе навсегда".

Подарочные наборы

Уже несколько лет не теряет актуальности тренд подарочных наборов. Содержимое может быть разным – деликатесы, экзотические фрукты, сигары, кошельки, фляги, средства гигиены и т.д. Если есть желание и фантазия, можно собрать такой бокс самостоятельно.

Настольные игры

Еще один актуальный в этом году вариант – настольные игры. Так вы отлично проведете время, когда отключат свет. Можно выбрать игры для двух или более игроков. Выбор сейчас огромен – от обычной "Монополии" до интересных интеллектуальных вопросов.

Карта звездного неба

И напоследок – настоящая романтика. Закажите любимому карту звездного неба, которая отображает расположение звезд в определенном месте в конкретное время. Таких предложений в сети очень много. Символический подарок должен понравиться.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, что подарить на день влюбленных девушке.

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