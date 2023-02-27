Что нельзя делать в Великий пост: все запреты

С 27 февраля 2023 года у православных христиан начинается Великий пост – период воздержания и очищения перед Пасхой. Ближайшие семь недель должны быть посвящены размышлениям о духовном. Как символ обещания соблюдать пост, первый его день называется Чистым понедельником.

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OBOZREVATEL собрал традиции и запреты Великого поста. Как правильно вести себя в Чистый понедельник и далее, читайте в нашем материале.

Как вести себя в Великий пост

После Прощенного воскресенья, которое предшествует началу этого периода, необходимо приложить усилия, чтобы не запятнать душу новыми грехами. Именно поэтому, начиная с первого же дня, в Великий пост запрещено ссориться, употреблять нецензурные слова, злословить, сплетничать и т.д.

Зависть и обиды, даже старые и живучие, на все семь недель лучше отложить в сторону. Также запрещено врать. Зато нужно помогать каждому, кто в этом нуждается.

Также с Чистого понедельника вступают в силу все пищевые ограничения. Вплоть до Пасхи под запретом мясо, молоко и молочные продукты, яйца, рыба, алкоголь.

Не приветствуются и какие-либо громкие празднества. Особенно свадьбы и вечеринки. Время Великого поста следует посвятить очищению души, поэтому не стоит специально вызывать у себя сильные эмоции, пусть даже положительные.

Что следует сделать в Чистый понедельник

В знак начала пути к очищению в первый день Великого поста следует тщательно убрать дом. Стоит помыть пол, а также поменять постель. Неплохо будет как следует искупаться.

Глубоко верующие православные стараются в этот день воздерживаться от еды и пить только воду. Употребить небольшое количество постных продуктов разрешается только после заката. При этом от поста освобождаются беременные женщины и матери, кормящие грудью, дети до 14 лет, пожилые люди и больные.

Приметы Чистого понедельника

Если в этот день ясная погода, это предвещает хороший урожай.

Снег, который выпадет в первый день Великого поста, нужно потоптать – это к счастью.

В дом лучше первым впустить мужчину, считается, что это принесет удачу на целый год.

Тем, кто хочет избавиться от вредных привычек, Чистый понедельник дает отличный шанс – все должно пройти легко.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал, что нельзя есть во время Великого поста.

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