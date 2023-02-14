Что нельзя делать на Сретение: как избежать беды

Как и любой великий церковный праздник, Сретение Господне, отмечаемое 15 февраля, окутано большим количеством запретов. Помимо своего религиозного значения, этот день также называют моментом встречи зимы с весной, поэтому он считается сильной энергетической датой. Соответствующие ограничения налагаются, чтобы из-за этой энергетики не привлечь в свою жизнь беду.

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OBOZREVATE собрал список запретов, связанных со Сретением. Перечень оказался достаточно большим.

Прежде всего, как и на любой большой религиозный праздник, на Сретение нельзя работать. Особенно это касается всех видов "грязных" работ – уборка, стирка, мытье посуды, садово-огородные работы, и тому подобное. Их нужно сделать наперед или отложить на следующий день.

Под запретом также любой тяжелый физический труд. Поэтому строительные работы, перестановка мебели, большие закупки, ремонт машины и тому подобное в этот день не проводят.

Также нельзя заниматься рукоделием. В древности оно приравнивалось к тяжелому физическому труду и этот запрет сохранился.

Ни в коем случае на праздник нельзя ссориться и ругать детей. Также существует табу на нецензурную брань, проклятия, семейные скандалы, выяснение отношений и припоминание старых обид.

Также следует воздержаться на Сретение от гадания. Церковь не одобряет всяческую магию и в обычные дни, а в праздники – особенно.

Категорически не рекомендуется в этот день переезжать и отправляться в дальний путь. Считается, что дорога будет неудачной.

Не стоит также занимать деньги. Это может обернуться бедностью для всей семьи.

Есть также запреты, связанные с водой. Так воду, освященную на Сретение, нельзя выливать. И не рекомендуется купаться – ни в ванне, ни в бане.

И наконец не рекомендуется употреблять спиртные напитки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории и традициях празднования Сретения.

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