Что нельзя делать на Рождество, чтобы не спугнуть успех

Рождество – один из самых любимых семейных праздников украинцев, который с 2022 года еще и стал двойным. Теперь большинство украинцев, как свидетельствуют опросы, празднуют его 25 декабря, но и остались те, кто верен советской традиции празднования Рождества 7 января. Но какую бы дату вы ни выбрали, все равно стоит соблюдать не только традиции, но и строгие запреты на этот религиозный праздник.

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OBOZREVATEL рассказывает о том, что нельзя делать в день Рождества и как не отпугнуть успех.

Есть целый перечень запретов, которых следует соблюдать в этот праздник. Можно считать их предрассудками или пережитками прошлого, но значительное количество людей все еще придерживается их, пытаясь получить определенное благословение от рождественского духа и поймать удачу за хвост.

Что нельзя делать на Рождество 2023 года

7 января следует воздержаться от негативных мыслей, злобы или ссор. Праздник должен быть мирным и спокойным. Более того, стоит забыть старые образы и примириться с врагами, начав новый год с чистого листа.

Учитывая, что день следует начинать с похода в церковь, нужно одеться в чистую или совсем новую праздничную одежду и провести в ней весь день. Важно также, чтобы одежда была светлого цвета – это обеспечит изобилие на весь следующий год.

Дома же, по традиции, с вечера 6 января и до 13 января было принято избегать тяжелой работы: никаких уборок, ремонтов и прочего. Нашим предкам в эти дни разрешалось только ухаживать за скотом. Некоторые хозяева на эти дни даже выносили из дома веник, чтобы не соблазнять себя уборкой.

Нельзя было также ходить на охоту или рыбалку.

На Рождество было запрещено и стричься. Не приветствовалось купание, особенно поход в баню.

Также непосредственно в день Рождества было строго запрещено гадать. Этим можно заниматься в любое время от Святвечера до Крещения, кроме вечера 7 января. Однако на Рождество считалось правильным загадывать самые сокровенные желания, которые должны сбыться благодаря мистической силе дня.

Поскольку Рождество является символом доброты, также было запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Существует также поверье, что в этот день нельзя выходить из дому до рассвета.

Также 7 января советуют не употреблять не только алкоголь, но и обычную воду. Наши предки в этот день пили чай, кофе, компот или узвар.

На ужин было принято, чтобы хозяева не вставали из-за стола раньше гостей, а также до завершения вечерней трапезы было запрещено выходить из дома. Кроме того, сидящие за столом должны были попробовать все блюда и оставить на тарелке хотя бы кусочек хлеба. Пустые тарелки оставлять на столе после ужина было строго запрещены.

Влюбленным же и семейным парам в день Рождества было запрещено заниматься любовью.

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