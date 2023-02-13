Что нельзя делать в День святого Валентина: запреты для влюбленных и одиноких

Энергетика Дня святого Валентина чем-то похожа на энергетику Нового года. В этот праздник для влюбленных принято делать все, чтобы укрепить свои отношения, чтобы вместе встретить и следующий день Валентина. Или чтобы привлечь в свою жизнь человека, который станет тем же единственным, если вы одиноки. Потому и для одиноких, и для влюбленных существует ряд запретов, чего нельзя делать в День Валентина.

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OBOZREVATEL собрал список таких запретов. Не все из них касаются любви. Но соблюдение всех обещает защиту от проблем и неприятностей.

Общие запреты

В День Валентина нельзя ссориться. Ссоры и споры даже с друзьями продемонстрируют самые плохие черты вашего характера и отпугнут удачу в любви.

Следует также воздержаться от грусти и слез. Считается, что это приведет к долгому решению проблем.

Не позволяйте себе опаздывать в этот день. Это якобы предвещает, что так вы можете опоздать к своей судьбе. Более практичное объяснение – это может сильно испортить подготовленный вам сюрприз.

Также не выносите мусор. Вместе с ним вы рискуете вынести из дома счастье.

Не производите кардинальных изменений имиджа. Это помешает духу любви "узнать" вас. А еще сильно испортит настроение, если перемены будут не слишком удачными.

Запреты для тех, кто в паре

Мужчинам следует отказаться от идеи подарить кольцо, если вы не планируете делать предложение руки и сердца. Ваш подарок может быть неправильно оценен и это приведет к ссоре.

Не делайте стандартных подарков. Ваша половинка подумает, что вы не цените ваши отношения и совсем не стараетесь. Поэтому проявите хоть немного креативности.

Также не стоит стараться излишне и выкладывать половину семейного бюджета на сюрприз. Излишние траты могут не обрадовать вашего партнера или партнершу. А еще любимый человек может чувствовать себя некомфортно, зная, что его сюрприз, хотя и сделан от души, все же сильно уступает в цене.

Не дарите на День Валентина розы. Только если это любимые цветы вашего любимого человека. Поищите другие, не менее изысканные, но не такие банальные варианты.

Плохая идея также идти в ресторан, не забронировав столик заранее. Скорее всего, там не будет свободных мест, и вы испортите себе праздник.

Не сравнивайте нынешний праздник ни с каким их предыдущих. Сосредоточьтесь на радости и любви, которые пытается вам подарить вам ваш партнер прямо сейчас.

Запреты для одиноких

Не проводите День Валентина в уединении, чтобы не быть одинокими весь год. Идеальный вариант – устроить вечеринку знакомств для друзей, которые сейчас тоже без пары.

Не беспокойтесь по поводу того, что в этот день вы не в отношениях. Да, праздник романтики создает определенное давление на психику, и вам может показаться, что только вам во всем мире не везет в любви. На самом деле, это не так. Найдите поблизости празднование Дня анти-Валентина, и убедитесь в этом.

Не завидуйте тем, кто в паре. Зависть не привлечет в вашу жизнь ничего хорошего. Лучше проявите любовь к себе – подарите себе что-то приятное или полезное, посмотрите давно откладываемый фильм, сходите на массаж. В конце концов, любить себя в этот день так же уместно, как и кого-нибудь другого.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории Дня Валентина и его традициях со всего мира.

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