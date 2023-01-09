Что нельзя делать 10 января: какой праздник отмечают и кто именинники

10 января именины отмечают Петр, Игнат и София. Православная церковь чествует День памяти 20000 мучеников и память преподобного Игнатия. В этот день издавна загадывали самые заветные желания, которые, по поверьям, обязательно должны были исполниться.

Видео дня

В мире 10 января отмечают праздник горького шоколада и день метро. Американцы нарекли второй вторник января "днем поэзии на работе". Подробнее о приметах и праздниках 10 января читайте в материале OBOZREVATEL.

День памяти 20 тысяч мучеников

В начале ІV века император Максимилиан приказал разрушать и жечь христианские храмы, уничтожать богослужебные писания и лишать последователей Христа всех прав и должностей. Святой Кирилл был епископом Никодимии, который ревностно оберегал христиан и учения.

Во дворце правителя жила жрица Домна, которая, тайно ознакомившись с Евангелием, отреклась от язычества. Домна стала служить бедным, раздавала дворцовую пищу нуждающимся и начала исповедовать идеалы милосердия, любви и помощи ближнему. Впоследствии она убежала из дворца в монастырь, но разгневанный император велел разыскать служанку. Домна во время гонения пряталась в пещерах и питалась растениями.

В день Рождества 302 года в Никодимской церкви собралось более 20 тысяч христиан. Максимилиан велел им выйти из церкви и принести жертву идолам, иначе храм будет сожжен. Собравшиеся отказались поклоняться идолам. 20 тысяч христиан по приказу Максимилиана сгорели в огне. Вскоре была казнена и Домна.

Император считал, что уничтожил всех христиан Никодимии, но вскоре обнаружилось, что тайных последователей Христа в городе очень много.

Всемирный день метро

10 января 1863 года была открыта первая в мире линия метрополитена. Произошло это в Лондоне, во время расцвета империи, когда резко возрос уровень пассажиропотока, а наземных кэбов и омнибусов оказалось мало. Длина линии составляла 3,6 км. Название связано с компанией Metropolitan Railway, но в самой Великобритании используются термины underground и tube. В США и Канаде метро называют subway.

Первые поезда двигались с помощью паровозов. Можно только вообразить, сколько дыма было в подземных туннелях. Вагоны были заполнены копотью.

Позже метро появилось в Афинах, Стамбуле, Нью-Йорке, Глазго, Будепеште, Бостоне и Вене.

В 1900 году подземные поезда начали курсировать и в Париже, ведь на популярные тогда Всемирные выставки приезжало очень много туристов.

Киевский метрополитен открылся в 1960 году, Харьковский – в 1975 году, Днепровский – в 1995 году.

Народные приметы

Если 10 января идет снег – стоит ожидать хорошего урожая хлеба.

Звездный вечер – к морозной погоде.

Если на деревьях густой ней – будет дождливое лето.

Издавна говорили, что свадьба 10 января – до долгого и счастливого брака.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Украине в результате войны с РФ ускорилась реформа церковного календаря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!