Что нельзя дарить на День святого Валентина: вещи, разрушающие счастье

День святого Валентина – отличный повод сделать любимым приятность и подарить неожиданный сюрприз. Вариантов много – от практических гаджетов до романтических карт звездного неба.

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Но следует обратить внимание, что, по поверьям, некоторые вещи дарить не советуют. Можно ли покупать в качестве подарка часы и почему не советуют дарить общие фотографии, разбирался OBOZREVATEL.

Что не советуют дарить женщинам

Украшения из жемчуга очень нежные и изящные. Но по давней традиции, мужчине не следует дарить девушке жемчуг. Такие украшения символизируют боль и слезы.

Расческу и предметы личной гигиены лучше, чтобы женщина покупала сама. В народе говорят, что, если подарить расческу, можно навлечь ссоры и конфликты.

Мужчинам советуют дважды подумать, прежде чем дарить женщине домашние тапочки. Конечно, это очень милый и практичный презент, однако в народе говорят, что, даря тапочки, вы будто притягиваете болезни.

Некоторые женщины могут воспринять как оскорбление, если подарить им кухонную утварь. Так что, если вы не уверены в пожеланиях своей избранницы, лучше не рисковать. Кстати, издавна считали, что ножи, вилки и другие острые предметы несут энергетику потерь и бедности.

Трудно будет угадать и с декоративной косметикой – тональным кремом, тушью, хайлайтером, румянами. Лучше заранее выяснить, какими средствами пользуется девушка и какие оттенки ей подходят.

Романтический презент в виде общих фотографий также может нести негативное значение, говорят эксперты. Фото могут символизировать быстрое расставание.

Суеверные люди не советуют дарить зеркало – якобы оно может отнять у девушки красоту.

Суеверия о мужских подарках



По давним верованиям, если подарить любимому часы, они словно начнут отмерять "время до расставания". Потому влюбленным советовали отказаться от такого подарка.

Свечи также дарить не следует. Наши предки верили, что купленная или собственноручно сделанная свеча впитывает энергию того, кто собирается ее дарить. Но энергию исключительно отрицательную. Это не касается популярных LED-свечей, которые будут отличным подарком.

Носки, нижнее белье, бритвенные средства или гель для душа – очень банальные подарки, которые могут оскорбить мужчину.

Можно подарить набор инструментов, но сначала поинтересуйтесь мнением мужчины. Может быть, у вас не получится подобрать качественный и нужный набор.

Полотенца, халаты, тапочки, по поверьям, несут плохую энергетику и могут привести к ссорам и конфликтам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечают день влюбленных в разных странах.

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