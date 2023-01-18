Что категорически нельзя делать перед Крещением, чтобы не 'испортить' воду

19 января – один из самых больших христианских праздников. Православные верующие отмечают Крещение Господне. По традиции 18 и 19 января в церкви набирали освященную воду, которую ставили перед иконами. Считается, что освященная вода может даже исцелять болезни.

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Согласно давним верованиям, перед Крещением и в день праздника нельзя стирать, ведь это может "испортить" воду. Об основных традициях и приметах 18 и 19 января читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему на Крещение нельзя стирать

В большие церковные праздники не желательно делать домашнюю работу. Эти дни предназначены для отдыха, молитв и духовного очищения. На Крещение в народе категорически запрещали стирать. Праздник связан с крещением Иисуса Христа на реке Иордан, когда Иоанну явился Святой Дух со свидетельством о том, что Иисус – Сын Божий.

Не следует в этот день загрязнять воду. Стирку лучше отложить или постирать одежду заранее, 17 января. По поверью, стирка в день Крещения Господня может осквернить и испортить воду.

Что нельзя делать перед Крещением Господним

Нельзя ругаться, конфликтовать, злиться, обижаться, сплетничать, причинять другим зло. Издавна говорили, что на Крещение не следует плакать, иначе весь следующий год человек будет лить слезы. Не советовали шить, вязать, заниматься тяжелой работой. Также запрещалось употреблять алкогольные напитки.

На Крещенский Святвечер угощали кутьей, заправленной медом и маком. Весь день верующие пытались поститься, пить только воду. На стол ставили нечетное количество блюд, примерно 7-9.

Традиции перед нырянием в прорубь

Если вы решили нырять в прорубь, тоже важно знать несколько традиций. Не стоит заходить в воду с отрицательными мыслями. Крещение – светлый праздник, провести этот день нужно в хорошем настроении.

Не следует заходить в воду, без исповеди и без причастия. Перед погружением в ледяную воду лучше не употреблять алкоголь и проконсультироваться с врачом.

Народные приметы

Если 19 января сильная метель – будет ветреная и холодная весна.

Вечером на Крещение пошел снег – к хорошему урожаю зерновых. Эта примета также предсказывает богатый урожай меда.

Если снег начался утром – весна будет ранней.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как празднуют Крещенский Святвечер.

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