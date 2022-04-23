Часть Украины накроют грозы: синоптики уточнили прогноз на Пасху 2022 года. Карта

На Пасху погода в Украине будет облачной и прохладной. В большинстве регионов будут дожди, возможны даже грозы. Однако в некоторых городах будет наблюдаться потепление.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. Все детали можно увидеть на подробной карте.

В частности, в центральной Украине ночью ожидаются осадки, но уже к утру они должны остановиться. Весь день будет облачно. Столбик термометра будет показывать 15-17 градусов выше нуля. В Винницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях днем может подняться сильный ветер.

Видео дня

Всю западную Украину на Пасху накроют дожди. При этом на улице будет держаться температура в пределах 15-18 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет на территории Закарпатской области, где воздух прогреется до +20. В Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях возможны грозы.

Подобная ситуация будет наблюдаться и на восточной Украине. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях на Пасху будут идти осадки. Температура днем будет 16-19 градусов тепла.

На севере Украины дожди 24 апреля не ожидаются. Однако весь день будет облачно. Столбик термометра не будет превышать 17 градусов с отметкой "плюс". Это касается Киевщины, Черниговщины, Сумщины и Житомирщины.

Такая же ситуация будет и на юге. В самой теплой части Украины воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. Однако Пасха в Николаевской, Одесской и Херсонской областях будет облачной и ветреной.

На полуострове Крым днем температура будет составлять 16-18 градусов тепла. Осадки маловероятны, но солнечно 24 апреля не будет. Небо останется облачным до самой ночи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.