Будет ли выходной 8 марта: как пройдет праздник в Украине

В обществе ведутся дискуссии о том, целесообразно ли продолжать праздновать 8 марта и следует ли этот день оставлять выходным. И хотя праздник называют международным женским днем, во всех странах, кроме некоторых постсоветских, на государственном уровне 8 марта не установлен как выходной день.

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Украинцы, вполне логично, стремятся избавиться от всего навязанного российско-советского. Пока судьба праздника официально не решена, но в Верховную Раду уже подан законопроект о внесении изменений в Кодекс Законов о труде и отмене 8 марта, поэтому OBOZREVATEL разбирался, будет ли в этом году международный женский день выходным.

Что думают украинцы

С 28 февраля в Дії продолжается опрос по 8 марта. Украинцы должны определиться, следует ли оставить этот день выходным или сделать, как, например, странах ЕС, рабочим. Голосование продлится до 6 марта и власти обещают обязательно прислушаться к мнению украинцев при возможном внесении изменений в КЗоТ.

Чтобы проголосовать, следует зайти в Дію, выбрать раздел "Услуги", перейти в голосование и нажать вариант ответа на вопросы.

Новый законопроект

13 февраля 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9009. Народные депутаты предлагают внести изменения в КЗоТ и отменить выходных в следующие дни:

8 марта

1 мая

9 мая

Но это не значит, что у украинцев будет меньше выходных. Выходной с 8 марта инициаторы законопроекта считают целесообразным перенести на 25 февраля. Хотя это не фактически перенос, а начало нового праздника – Дня украинки. Дата выбрана не случайно, именно 25 февраля родилась поэтесса, писательница и переводчица Леся Украинка. Конечно, украинцы очень уважают выдающуюся соотечественницу, однако 25 февраля в сознании общества теперь будет навсегда ассоциироваться со вторым днем полномасштабного вторжения, периодом страха, неизвестности, прощаний, отъездов и потерь. Целесообразно ли устраивать в этот день празднование – вопрос открытый.

Выходным предлагают сделать 9 марта, назвав его "Шевченков день", в честь дня рождения Тараса Шевченко.

А вместо 1 мая выходным хотят сделать День матери, то есть второе воскресенье мая.

Будет ли 8 марта 2023 года выходным

На период военного положения – нет. 8 марта будет обычным рабочим днем, ведь во время войны все праздничные выходные отменены.

Но работодатель по своему усмотрению может установить для своих работников выходной 8 марта. Сделать это может в пределах полномочий и за собственные средства. Это не противоречит статье 9-1 КЗоТ.

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