8 марта нельзя надевать старую одежду: какие еще приметы существуют

Кроме Международного женского дня, 8 марта отмечается также церковный праздник. Православная церковь чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

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OBOZREVATEL рассказывает об истории, традициях и запретах этого дня. А также напоминает, что свои именины сегодня празднуют Демьян, Иван, Александр, Мусий, Поликарп, Кузьма, Климент и Моисей.

Кто такой Поликарп Смирнский

Священномученик Поликарп на протяжении сорока лет был епископом города Смирна. Он был одним из первых епископов Христовой Церкви и вошел в когорту так называемых апостольских отцов. Учителем Поликарпа выступал лично святой апостол Иоанн Богослов. Именно автор Апокалипсиса рукоположил своего ученика в сан епископа в 96 году нашей эры.

Поликарп принял мученическую смерть во времена правления императора Марка Аврелия. Язычники тогда схватили его. Но это не стало для Поликарпа неожиданностью – за три дня до того ему было видение о том, что его собираются сжечь заживо. Однако, когда епископа возвели на костер, произошло чудо – языки пламени образовали вокруг святого кольцо, а сам он внутри остался невредимым. И тогда тело святого пронзили. Из раны Поликарпа полилась кровь, потушившая костер. Впрочем, вскоре святой умер. Произошло это в Пасхальную субботу 156 года.

Чего нельзя делать 8 марта

В праздничный день существует ряд запретов, нарушение которых может повлечь за собой негативные последствия. Среди этих запретов есть табу начинать день с печали.

Считается плохой приметой в праздник надевать старую одежду. Это к неприятностям.

Также 8 марта не стоит вступать в брак. У пары, которая обручилась в этот день, не будет удачи в жизни.

Не рекомендуется проводить весь день в женском обществе. Это может принести за собой год сплетен и кривотолков.

Так же не рекомендуется все время быть наедине. Это может принести долгий период одиночества.

Ну и, конечно, не мужчинам не следует допускать грубости в адрес женщин. Это может принести грубияну массу неприятностей и проблем в общении с другими людьми.

Народные приметы на 8 марта

Предсказывали в этот день и погоду. Приметы по этому поводу таковы:

если сорока лезет под крышу дома, это к вьюге;

если в этот день выпал снег, значит, холодная погода продержится всю неделю;

птицы, вьющие гнезда, предвещают холодное лето.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал историю праздника 8 марта и возникших вокруг него споров.

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