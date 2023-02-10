11 февраля нельзя ходить в гости: какой праздник отмечают в этот день

11 февраля православные верующие чтят память священномученика Игнатия Богоносца. По поверьям, в этот день нельзя ходить в гости.

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В Украине 11 февраля отмечают День работников органов ЗАГСа, а в мире – Международный день женщин в науке и день белой рубашки. О традициях и верованиях 11 февраля читайте в материале OBOZREVATEL.

День Игнатия Богоносца

Мученик Игнатий Богоносец по приказу императора Траяна (98-117 годы) был брошен на растерзание зверям и умер в Риме.

Игнатий проповедовал жить в вере и любви, призывал к объединению ради добра, заповедал чтить Бога. Он написал семь посланий с наставлениями о вере.

До 108 года мощи святого хранили в Риме, а затем перенесли в Антиохию. После персидского нашествия мощи Игнатия снова вернули в Рим и установили в храме в честь папы Климента в 540 году.

День работников органов ЗАГСа

Этот новый праздник был введен указом президента и согласован Кабмином как раз накануне войны, 11 февраля 2022 года.

У работников ЗАГСа много полномочий. Они регистрируют факты рождения и смерти, проводят церемонии бракосочетания, выполняют функции по оформлению усыновления и изменению гражданства.

Ранее этот праздник неофициально отмечался 18 декабря.

Традиции и приметы

День ангела 11 февраля отмечают Игнаты, Романы, Герасимы, Дмитрии, Иваны, Константины.

По народным поверьям, вечером на Игнатия запрещалось ходить в гости. Как и в любой церковный праздник, не следует ссориться, злословить и совершать зло. Издавна говорили, что день лучше посвятить отдыху, но не советовали употреблять алкоголь и переедать.

Также за этим днем прочили приход весны.

Красная луна на небе – к сильным порывам ветра и метели. Если шумят деревья в лесу – к скорому потеплению.

Если 11 февраля на небе новолуние – такая же погода будет и в марте.

Сильно дует ветер – весна и лето будут дождливыми. А вот если 11 февраля снежно и морозно – следует ждать жаркого и урожайного августа.

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