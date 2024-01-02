'Правило одной руки' спасет белье в машинке от мыльных разводов и затхлости: в чем суть

Стирка белья – это привычная домашняя работа, которая на первый взгляд не требует особого внимания и усилий. Но хозяева допускают распространенную ошибку, что приводит к остаткам порошка на вещах и неприятному запаху.

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OBOZ.UA нашел действенный совет, который поможет избежать этого. Соблюдайте "правило одной руки" и одежда всегда будет чистой.

Перезагрузка стиральной машинки

Большинство хозяев ждут, пока будет достаточное количество вещей, чтобы полностью заполнить барабан. Но они даже не понимают, что это снижает эффективность стирки и может повредить машинку.

Перезагрузка прибора препятствует свободному движению одежды в барабане, поэтому порошок не равномерно распределяется, что приводит к образованию мыльных пятен и остатков грязи.

Вещи впитывают всю воду, не оставляя жидкость для растворения стирального средства, поэтому возникает запах затхлости.

Большая куча одежды также может повысить давление в барабане, особенно во время вращения на высокой скорости, что может привести к поломке прибора.

Перед запуском машинки убедитесь, что в барабане достаточно места для правильного вращения одежды. В верхней части должно быть пространство, чтобы поместилась рука. Это поможет сохранить хорошее состояние не только вещей, но и стиральной машинки.

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