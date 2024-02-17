Правила свадебного этикета для гостей: никогда не нарушайте ни одно из перечисленных

Вас пригласили на свадьбу – это большая честь, ведь будущие супруги хотят разделить с вами свой особый день. Это повод с одной стороны порадоваться, с другой – напомнить себе правила поведения на свадьбе. Ведь это праздник пары, вступающей в брак, и какой бы яркой личностью вы ни были, все внимание должно быть обращено на них.

OBOZ.UA поинтересовался правилами этикета, которые помогут и вам, и молодоженам провести вместе отличный день. А потом с радостью вспоминать его долгие счастливые годы.

Отзовитесь на приглашение

Каким бы образом вам ни прислали приглашение – в бумажном виде, электронном или лично – обязательно ответьте на него. Если вы не можете присутствовать на празднике, тоже. В таком случае поздравьте невесту с женихом и извинитесь за свое отсутствие. Пара будет готовить банкет и ей нужно спланировать свои расходы, поэтому ваш ответ для них действительно важен.

Не думайте, что у вас есть плюс один

Если в приглашении не сказано, что вы можете привести с собой еще кого-нибудь, значит, на свадьбе ждут только вас. Вы не можете взять с собой друга, новый любовный интерес и тем более детей. Просить себе плюс один тоже невежливо. Разве если вы с молодоженами очень близки и друзья друзья или родственники. Но и в таком случае это не слишком удобная ситуация и ее лучше избегать. Относительно детей – многие пары по разным причинам предпочитают не приглашать их на свадьбу. И это нужно уважать.

Соблюдайте дресс-код

Иногда в приглашениях пишут, каким должен быть наряд гостей: цвет, стиль, тематика, степень формальности и т.д. Четко следуйте пожеланиям пары. Более того, если они не указали данного нюанса, правильно будет спросить их об этом по собственной инициативе. Вполне возможно, что они в предсвадебной суматохе забыли указать свои пожелания.

Не опаздывайте

Ситуация, когда пара в разгар церемонии произносит свои обеты, а тут открывается дверь и на пороге появляется долгожданный гость, уместна только в романтических комедиях. И то плохеньких. На настоящую свадьбу лучше прибывать немного заранее. Люфта в 15-30 минут будет вполне достаточно. Заодно у вас будет время подправить свой образ после поездки. Сильно раньше появляться тоже не стоит.

Не звоните молодоженам

В день свадьбы невесте с женихом звонить нельзя – это закон. Не можете прийти, опаздываете и т.д. – обо всем сообщайте через ответственных третьих лиц. Это могут быть свидетели, родственники пары или специально нанятый организатор церемонии. Кстати, вежливо будет поинтересоваться этим контактом заранее тоже.

Выключите телефон

Каким бы прекрасным ни был ваш рингтон, в день свадьбы гости должны слышать новобрачных, а не его. Поэтому по меньшей мере переведите гаджет в беззвучный режим (да, вибро тоже нужно отключить), а еще лучше его совсем выключите. Все ваше внимание должно быть у алтаря. А фотографии этого момента сделает профессиональный фотограф. Кстати, о снимках – не публикуйте фото с церемонии раньше, чем это сделают молодожены.

Садитесь на определенное для вас место

Пара потратила кучу времени, чтобы придумать, как рассадить гостей так, чтобы им было весело и интересно вместе. Не нужно разрушать плоды этой работы. Если рассадка не свободная, садитесь там, где вам лично определили место. Пообщаетесь с другими гостями возле бара или на танцполе.

Оставайтесь на все время банкета

Если вам необходимо оставить свадьбу после церемонии, следует заранее сообщить об этом молодоженам. В противном случае планируйте оставаться на банкете до конца, чтобы не пропустить ни один важный момент, как тосты родителей, первый танец молодоженов, разрезание торта или бросание букета невесты.

Заранее сообщите об ограничениях в еде

Если у вас есть пищевые аллергии или вы по определенным причинам соблюдаете диету, сообщите об этом заранее. Это позволит паре спланировать меню так, чтобы вам не пришлось весь день грустно сидеть перед пустой тарелкой.

Употребляйте алкоголь ответственно

Хороший свадебный гость пьет алкогольные напитки ответственно и сам следит за тем, чтобы не переборщить, даже несмотря на то, что выпивка для него в этот день бесплатная. Чтобы лучше контролировать этот момент, после каждого бокала спиртного выпивайте бокал воды.

Общайтесь

Даже если вы интроверт по характеру, на свадьбе старайтесь вести себя так, словно вам действительно весело. Заводите разговоры, хотя бы разочек выйдите на танцплощадку и покажите молодоженам, что их праздник вам нравится. Видеть, что гости наслаждаются торжеством и обществом друг друга, а не скучают по углам, будет для них большим подарком.

Держите замечания при себе

Никто не сомневается, что и декор, и программу банкета, и даже платье невесты вы выбрали бы лучше. Но расскажете об этом кому-нибудь другому и не в день свадьбы. То, что вам не нравится, может действительно иметь для молодоженов огромное значение. Поэтому сохраняйте позитив, раздайте хотя бы пару комплиментов и улыбайтесь по крайней мере время от времени.

Помните, что этикет не делает исключений

Даже если вы лучший друг жениха и знаете его еще с детского сада, или вы любимая тетя невесты, которая не видела ее уже сто лет, исключений из вышеперечисленных правил для вас быть не может. На свадьбе каждый гость – VIP, каждый особенный для пары. Следовательно, все равны и должны соблюдать одинаковые правила поведения. Не ставьте под угрозу важный праздник, а помогите паре запомнить его как один из лучших дней их жизни.

О том, как правильно делать комплименты, OBOZ.UA рассказывал раньше. Советы пригодятся даже неуверенным и неопытным.

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