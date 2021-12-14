"МУДРОСТЬ ПРИХОДИТ С ГОДАМИ" - слышали такую фразу?

И я слышал, но в моей жизни складывалось всё немного по-другому принципу "Мудрость приходит с опытом и жизненными ситуациями".

Мне пришлось довольно быстро помудреть и это не связано с возрастом, так случилось, что в моей жизни происходили события за событиями, которые не давали мне расслабиться. И вся мудрость, которую я получил – была основана только на моем опыте. Мудрость приходит к тем, кто добывает ее сам - не путем советов близких, друзей, а именно прокладывая путь самостоятельно.

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Это уже сейчас я многое простил, многое отпустил, забыл и благодарен каждому, кто внес в мою жизнь определенный опыт. Но не всегда было так...

В любом случае, для себя я вывел самые главные правила, по которым строю свою жизнь дальше, хочу с вами ими поделиться:

Я никогда не меняю своих решения. Да, я могу достаточно долго обдумывать, взвешивать все "за" и "против", но я если решение уже принял, то вряд ли буду сожалеть, идти на попятную. Родные всегда будут в приоритете. Ни съемки, ни друзья - никогда не перекроют важность моей семьи для меня. Здоровье. Раньше я пренебрегал своим здоровьем, но многие ситуации изменили это, может расскажу как-нибудь о них. Сегодня я понимаю, что если не позабочусь о себе, то завтра некому будет достигать новые цели. Выделять время и деньги на путешествия. Только такие, которые возникли по моему желанию, с построенным мною маршрутом. Это именно то, что восполняет мои силы, дает впустить в себя новые идеи, и по-другому взглянуть на свою жизнь.

Что получается? Что я сейчас хочу навязать вам свой опыт и свои выводы?

Всё верно, поэтому не слушайте меня, а прокладывайте свой путь, со своими выводами и личным опытом.

То есть, последняя мудрость: никогда и никого не слушайте, идите своей дорогой!