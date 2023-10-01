Правила этикета: какую пищу лучше не брать с собой в самолет, даже если это очень соблазнительно

Обычно авиакомпании предлагают пассажирам перекусы в самолете. Это могут быть сэндвичи и выпечка или полноценные обеды из трех блюд на дальних перелетах.

Однако некоторые пассажиры предпочитают заранее взять перекус с собой – еда в самолете не всегда вызывает аппетит. Либо человек имеет аллергию на некоторые продукты или диабет, поэтому всегда имеет при себе полезную пищу. Издание Express рассказало, какую еду не следует брать с собой в самолет, даже если это очень соблазнительно.

Эксперт по этикету Джо Брайант и команда SkyParkSecure рассказали об интересных ситуациях, которые произошли в салоне самолета.

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"Небольшое пространство салона в сочетании с ограниченным потоком воздуха делает слишком ароматную пищу несомненным табу", – отметил Брайант. Однажды женщина принесла в самолет целую лазанью – это было несколько безрассудно и разгневало многих пассажиров.

Конечно, авиакомпании могут и сами предлагать блюда с сильным ароматом – это вне контроля пассажиров. Но брать на борт котлеты, вареные яйца или запеченную курицу – во-первых, невоспитанно, а во-вторых, эгоистично. Подогретая еда будет вонять на весь салон.

Каким бы соблазнительным ни был Макдональдс в аэропорту, пассажирам придется съесть его перед тем, как сесть в самолет, отмечают бортпроводники.

Более предпочтительным вариантом являются упакованные закуски, например, зерновые батончики или смузи.

Кстати, как бы странно это ни звучало, вкус еды в воздухе и на земле часто отличается.

Рози Пантер, эксперт по путешествиям в Dealchecker, объяснила это чувствительностью рецепторов и колебаниями давления: "Сочетание сухого воздуха и изменения давления в салоне может уменьшить чувствительность вкусовых рецепторов к сладкой и соленой пище примерно на 30 процентов. Так что еда в самолете и на земле может смаковать по-разному". Кстати, особенно вкусным в полете кажется томатный сок, говорят бортпроводники

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