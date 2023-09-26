Правила этикета: как вести себя на свадьбе, если вы там гость

Свадьба – один из важнейших праздников в жизни человека. Поэтому гостям важно сделать все, чтобы не испортить празднование, которое обычно долго и тщательно планируют и на которое тратят массу средств и усилий.

Помочь в этом может соблюдение правил этикета. Издание People обратилось за советом к эксперту в свадебном этикете и основательнице школы протокола Элейн Суонн. Она более 10 лет занималась организацией свадеб и назвала шесть основных нарушений правил этикета, которые допускают гости.

Игнорирование рассадки

Нередко на свадьбах, где предусмотрена рассадка гостей, люди часто начинают меняться друг с другом и пересаживаться по своему усмотрению. И это ошибка. Невеста и жених, готовясь к своему торжеству, немало времени потратили на то, чтобы распределить места как можно лучше. И для них важно, чтобы гости размещались за столами именно так, а не иначе. Поэтому постарайтесь проявить уважение к их усилиям и хотя бы официальную часть торжества проведите на выбранном для вас месте. Тем более, что молодожены думали о вас лично и о вашем комфорте, когда его выбирали.

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Неподходящая одежда

Эта ошибка довольно типична повсюду в мире. Люди приходят то наряженные слишком торжественно, то в повседневных вещах, и этим нарушают гармонию праздника. Вроде бы ничего страшного, но впечатление портит. Поэтому эксперт советует обращать внимание на такие факторы, как время суток, когда происходит церемония, заявленный стиль свадьбы или хотя бы стиль самого приглашения. В случае малейших сомнений, просто обратитесь к молодоженам или их организатору и спросите, какой стиль одежды или дресс-код будет для них уместен. Вообще, привычка спрашивать заранее о соответствующей мероприятию форме одежды может стать весьма полезной в массе самых разнообразных ситуаций. Так вы никогда не ошибетесь с выбором наряда, куда бы вы ни шли – на первое свидание или на официальную встречу.

Дарение денег

Сами по себе деньги – хороший и практичный подарок. Молодожены всегда найдут им применение – приятное для себя или полезное. Здесь ошибки нет. Более того, дарить можно не только наличные, но и делать электронный перевод, это тоже не будет нарушением этикета. Нарушением будет ограничиться только деньгами. Не забывайте добавить к ним что-нибудь памятное. Хватит даже просто красивой открытки. Как следует продумайте поздравительный текст и пожелания и обязательно подпишите бланк от руки. Конечно, не забудьте о букете.

Ответ на приглашение

Конечно, молчание мы все с детства считаем знаком согласия. Но не отреагировать на приглашение на свадьбу с точки зрения этикета все же не вежливо. Ответ нужно предоставить в любом случае – посетите ли вы торжество или нет. К примеру, если гость вовремя сообщит, что не сможет присутствовать на церемонии, пара сможет не тратить лишние средства на банкет. Форму ответа можно выбирать самостоятельно – от устного сообщения до специальной открытки с благодарностью за приглашение.

Незваные гости

Если приглашение на свадьбу адресовано только вам, это значит, что молодожены не рассчитывают увидеть вас в сопровождении третьего лица. Так что не ищите себе +1. Если вы не уверены, можете взять с собой пару или нет, опять же, уточните этот нюанс у жениха с невестой. Не портите им праздник незваными гостями.

Работа фотографа

Найти хорошего свадебного фотографа непросто. А вот испортить ему работу – не проблема вообще. Поэтому не отвлекайте того, кто делает снимки или видео, не толкайте этих людей, не бегайте перед объективом и старайтесь держать лицо, если чувствуете даже малейшую вероятность, что вы попадаете в кадр. И, конечно, не публикуйте сделанные на телефон снимки церемонии раньше, чем молодожены опубликуют "официальные" кадры.

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