Правила этикета: как никогда не стоит вести себя в самолете

В путешествиях случается всякое – от задержек рейсов и потери багажа до неконтролируемых пассажиров, которые ведут себя грубо и невоспитанно. Последние существенно портят впечатление от полета: путешествие начинает казаться больше хлопотами, чем приятным приключением.

Правила этикета есть и в самолете. Вероятно, каждый из нас во время путешествия сидел рядом с кем-то, кто не знал о личном пространстве или позволял себе невоспитанное поведение. Издание USA Today рассказало, как никогда не нужно вести себя в самолете.

Чтобы выяснить, какого поведения в самолете следует избегать, компания по планированию путешествий Skyscanner провела интересный опрос. Они спросили 2000 американцев, путешествовавших на отдых в последние три года, какое поведение пассажиров в самолете их особенно раздражало.

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Забронированные места

Представим ситуацию: вы купили билет и выбирали желаемое место у прохода с идеальным расстоянием к туалету – возможно, вы даже доплачивали или забронировали место заранее. И вот при посадке кто-то просит (или требует) поменяться с ним местами по той или иной причине. По мнению 31% американских путешественников, это достаточно оскорбительно. Конечно, могут быть форс-мажорные случаи: например, когда сопровождающее лицо хочет сидеть рядом с больным или родители – рядом с маленькими детьми.

Использование обоих подлокотников

Многие из нас, видимо, сталкивались с соседом, занимающим оба подлокотника – это не может не раздражать. Почти треть американских путешественников говорят, что использование обоих подлокотников – грубый моветон, даже если вы сидите на неудачном среднем сиденьи. По словам одного аналитика авиакомпании, эти подлокотники "никому не принадлежат" и являются частью общего пространства самолета.

У вас может возникнуть соблазн забронировать место у выхода, но учтите, что эти подлокотники нельзя поднять.

Откидывание сиденья

Откидывание кресла – тоже довольно противоречивая тема. По данным Skyscanner, чуть меньше трети путешественников не хотят, чтобы пассажиры впереди отбрасывали сиденья. Некоторые говорят, что отбрасывать сиденья назад, если вы не в первом классе или на сиденье с дополнительным пространством для ног, "безрассудно", особенно учитывая, что некоторым путешественникам и так очень тесно на своих местах. Если вы надеетесь откинуться на спинку во время полета, советуем спросить человека позади вас, не против ли он.

Снятие обуви или носков

Опрос показал, что 35% путешественников будут очень недовольны, если вы снимете обувь или носки. Аналогичный опрос KAYAK в июле дал подобные результаты. Приблизительно три четверти респондентов опроса сказали, что снимать носки – это неприемлемо.

Нежелательный разговор

Многие путешественники недовольны болтливыми соседями. Skyscanner обнаружил, что 4 из 10 человек считают, что разговор с незнакомыми людьми является третьим самым неприятным нюансом во время путешествия.

Использование громкой связи

Самым обидным поведением в самолете является прием звонков по громкой связи. Кстати, телефон должен быть выключен в течение большей части полета. Однако пассажиры все чаще пренебрегают этим правилом: они совершают телефонные звонки или даже общаются в видеочате без наушников.

Личный уход

Согласно опросу Skyscanner, первое место по самому обидному поведению в самолете занимает личный уход. Это включает в себя окрашивание ногтей, стрижку ногтей и бритье.

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