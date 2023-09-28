Правила этикета для туристов: 12 простых вещей, о которых должен знать каждый

Сначала пандемия, затем война поставили путешествия на паузу. Но тяжелые периоды рано или поздно заканчиваются, а те, кто имеют возможность путешествовать и сейчас наслаждаются открытием новых стран.

Многие украинцы выехали за границу, поэтому им особенно важно знать правила этикета для туристов. Издание Escape опубликовало 12 простых правил, которые должен знать каждый путешественник.

Габариты багажа

Авиакомпании устанавливают допустимый вес и размер багажа. Нет смысла устраивать разборки, задерживать очередь и пытаться договориться с работниками аэропорта о поблажках. Есть правила – нужно их выполнять. Принимайте варианты, которые предлагают вам сотрудники авиакомпаний: штраф, переупаковка или доплата. Это касается и ручной клади.

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Салон самолета – это не ваша комната отдыха

Уважайте окружающих. Не загрязняйте салон самолета. Не снимайте обувь, если вы весь день были на ногах и ваши носки могут неприятно пахнуть. Уважайте личное пространство других людей. Не устраивайте ссор с бортовым персоналом, если вам что-нибудь нужно – попросите вежливо.

Отдых в салоне самолета

Если на сиденьях есть кнопка, позволяющая откинуть спинку назад – можете ею воспользоваться. Однако делайте это осторожно, чтобы не мешать пассажирам сзади.

Очереди

Есть десятки способов ускорить очереди в аэропорту. Держите паспорт и другие документы под рукой, чтобы в последний момент не искать их во всех отделах дорожной сумки. Очистите карманы, прежде чем добраться до линии безопасности. Кладите вещи обратно в карман подальше от конвейера. Не стоит стоять, блокируя проход другим людям.

Онлайн-переводчики

Переводчик Google, несомненно, одно из лучших изобретений человечества. Трудно даже вообразить, как люди путешествовали, не имея под рукой удобного приложения. Однако обратите внимание, что машинный автоматический перевод часто ошибается. Попытайтесь перевести нужное предложение с вашего языка на иностранный, а затем наоборот, чтобы понять, был ли перевод более-менее правильным. Старайтесь изучить элементарные фразы на иностранном языке.

Рестораны, отели и другие заведения

Помните об общих правилах этикета и культурных нормах страны, в которой вы оказались. Ведите себя вежливо, воспитано и скромно. Не грубите обслуживающему персоналу. Изучите по крайней мере слова благодарности на иностранном языке.

Не повышайте голос

В путешествиях случаются разные ситуации – от задержек самолетов до неприятностей с багажом. Не пытайтесь бегать по аэропорту и выяснить причину, почему вы не вылетели вовремя. Задержки рейсов – довольно распространенная ситуация, и от ваших криков и недовольств никому легче не станет и самолет быстрее не взлетит. Персонал будет более склонен помочь вам, если вы будете вести себя корректно и вежливо озвучивать вопросы или претензии.

Дресс-код в самолете

Одежда должна быть удобной – это первое правило "самолетного" дресс-кода. Короткие майки, мини-юбки, откровенные декольте, мини-шорты и другие слишком открытые вещи надевать не нужно. Особенно если вы едете в страны, где скромность является нормой. Никто не собирается вас арестовывать, если вы въедете в аэропорт Дубаи с голым пупком, но это будет очень невежливо.

"Американское" туристическое правило

Американцы очень вежливы к туристам в своей стране. Они обязательно улыбаются, спрашивают, как у вас дела. Они никогда не бывают слишком заняты, чтобы помочь вам, когда вы потерялись. Следовательно, следует быть взаимовежливыми и всячески показывать воспитанность и хорошие манеры.

Культурные особенности

Учитывайте культурные особенности страны. Женщинам не следует одеваться слишком откровенно, если они едут в страны Ближнего Востока. Японская культура также имеет много правил, которые стоит заранее изучить, чтобы не попасть в неудобные ситуации.

Бронирование ресторана

Обычно, когда вы бронируете столик в ресторане, нужно внести залог, который будет потерян, если вы отмените бронирование в течение определенного периода времени. В некоторых странах это может также привести к тому, что полная стоимость обеда будет снята с кредитной карты, если вы делаете подписку о неявке. Учитывайте правила нарушения бронирования в ресторанах и других заведениях питания.

Аэропортные проводы

Если вы уезжаете на неделю в отпуск, не стоит приводить всю семью в аэропорт и устраивать долгие прощания. Это приведет к лишним очередям возле терминала. Исключение составляют пожилые люди, которых можно провести до линии, установленной правилами аэропорта. Или можно попрощаться с многочисленной семьей в терминале, если вы переезжаете за границу на неопределенный срок.

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