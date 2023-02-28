Правда ли, что кошки забирают болезни хозяина: какие породы наиболее чувствительны

О котах давно говорят, что они умеют находить больное место в теле своего человека, ложиться на него и облегчать боль. Конечно, ученые заинтересовались этим стойким убеждением и захотели проверить, действительно ли коты способны лечить?

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Издание Concious Cat проанализировало несколько исследований на эту тему и утверждает – да, кошки действительно могут помочь укрепить здоровье людей. И никакой мистики в этом нет.

Меньше стресса – крепче сердце

Статистика, собранная с учетом определенных состояний у людей, имеющих и не имеющих домашних животных, показывает, что владельцы мурлык реже обращаются за медицинской помощью, имеют меньше проблем со сном и не так часто нуждаются в лекарствах от болезней сердечно-сосудистой системы. Ученые Университета Миннесоты подсчитали, что кошки могут снижать риск сердечного приступа на 40%. Все благодаря тому, что они при общении снижают уровень стресса у своих хозяев, а также ассоциированное с ним повышенное артериальное давление.

Другое исследование показало, что из всех домашних животных именно коты оказывают наибольшее антистрессовое воздействие. Собаки им несколько уступают. А больше всего страдают люди, не имеющие маленького компаньона.

Конечно, не стоит возлагать задачу по лечению своего сердца полностью на кота – кардиолог разберется в проблеме более профессионально. Но пушистая терапия точно усилит действие его предписаний.

Целебное мурлыканье

Любители кошек одной из самых замечательных черт пушистиков называют их способность мурлыкать. Этот звук не похож ни на что до сих пор неизвестно точно, как именно коты его издают, но определенные исследования показывают – он не только приятный, но и целебный.

Весь секрет заключается в частотах, на которых звучит мурлыкание – между 25 и 140 Гц. Такой звук ускоряет заживление тканей и сращивание костей, облегчает боль, способен уменьшать отеки и способствует восстановлению мышц и сухожилий, подвижности суставов и даже помогает бороться с одышкой. Так что, опять же, только профессионально наложенная гипсовая повязка поможет хорошо заживить перелом, но гипсовая повязка в тандеме с мурлыканием сработает еще и быстрее.

Прочь одиночество!

Чувство одиночества называют одним из главных факторов, сокращающих продолжительность жизни. И здесь тоже на помощь приходят кошки. Они не только составят компанию своему человеку, но часто с радостью пойдут на физический контакт – будут сидеть на руках, тереться о ноги, спать рядом. У пожилых людей это существенно снижает риск развития депрессий и психологических расстройств. Впрочем, полезно и беспокойным (и не только) детям.

Какую породу выбрать?

На самом деле, большой роли, какую именно породу кота вы выберете, нет. Больше зависит от характера конкретного животного. Но, например, рэгдолы, мейн-куны, абисинские или бирманские коты, сфинксы и сиамцы считаются наиболее контактными мурлыками. Они с большей охотой будут взаимодействовать с вами.

Также пушистый кот может быть более приятным на ощупь, а именно во время поглаживания шелковистой кошачьей шубки мы и избавляемся от стресса. Следовательно, персы, балинезы, нибелунги, сибирцы или норвежские лесные коты, а также плюшевые британцы и шотландцы имеют тут очевидное первенство.

Ну и не забывайте брать из приютов бездомных кошек и котят. Они, как правило, уже хорошо социализированы и с радостью будут находиться рядом с человеком, давшим им дом и любовь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как понять эмоции кота по его языку тела.

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