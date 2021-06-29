Мы сьездили в Будапешт на футбол и я обещал написать продолжение истории про международный поезд от Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia Киев - Будапешт - Вена.

Специально выдержал паузу в несколько дней, потому что по приезду не было подходящих цензурных слов, чтобы описать этот нереальных клиентский опыт.

Справедливости ради попытаюсь написать в формате + и -

Итак, плюсы:

1. Ты не идешь пешком

2. Всю дорогу можно придумывать зековские песни про шконочку, вагончик и теплую водочку

Минусы

1. Это не поезд, это СКОТОВОЗ, преступление против человечества и тотальный позор.

Видео дня

2. Дорога туда заняла 20 часов, дорога назад 22 + поезд опоздал на 1,5 часа в Будапешт

3. Вагон производства 1981 года, думаю вы можете себе представить как это выглядит.

4. За время следования из Киева до Будика этот вагон цепляют к 3 или 4 разным поездам. Каждый раз нам приходилось давать взятку от 400 до 1000 гривен, чтобы занять свободное купе в основном составе, потому что находиться в своих купе просто невозможно, кондиционер дышит на ладан, размер купе микроскопический, полки в 3 этажа, с которых не вылезть не залезть.

5. Ну и конечно же мне на 3 полке в спину всю ночь дуло из открытого окна и просквозило, все время в Будапеште передвигался полусогнутым и сейчас лечу спину.

6. Из сервиса за 2400 грн тебе дают бутылочку воды "Гребінківська", вы вряд-ли видели такую воду, мы ее называли "откатовская" и есть она эксклюзивно в поездах УЗ. Вторая бутылочка 0,5, кстати, уже стоила нам 36 гривен.

7. Никакой еды, снеков, бара или чего-то такого в поезде нет, есть пиво за кеш у проводника по 40 гривен.

8. Пересечение границы туда\назад происходит ночью, сначала замена колесной пары и укрграница, где с тобой разговаривают как с мразью, светят фонариком в лицо и что-то требуют, проверяют все закоулки вагона на предмет контрабанды, потом венгерская, где с тобой разговаривают как с мразью но на венгерском и очень громко, часть людей снимают с поезда. В нашем вагоне сняли парня, в том что ехал в обратную сторону - 6 человек. Почему? а фиг его знает, нормальных правил пересечения границы и транзитных поездок нет, на оф. сайтах одна инфа, у погранцов другая. Классно, наверное, оказаться в Чопе или Захони в 4 утра

9. Прибавьте к этому тот ад, через который мы прошли чтобы эти билеты купить, а стоят они на секундочку 4800 грн, Визз еир для сравнения стоил около 2800 туда\назад

Когда мы ехали из Будапешта, до границы нас прицепили к их местному Интерсити, в соседнем с нами вагоне не было ни единого человека, мы смогли занять огражденное 5-ти местное купе посреди вагона, где работал кондер, был wifi, удобные кресла, навигация на мониторах, и так ехали до самой границы.

И вот переход с нашего вагона в этот наглядная демонстрация пропасти между нами и Европой. (видео приложу ниже)

А еще мы поговорили с проводниками, которые страдают в этом куске говна неделя-через-неделю, очень приятные и приветливые люди, кстати. Так вот, оказывается, в декабре 2020 был пресс релиз от УЗ, что они купили 2 супер-современных международных вагона и вот вот мы все заживем и поедем на них в Европку. Так вот эти 2 вагона так и стоят где-то в загашнике, потому что не могут пройти сертификацию. Я нашел этот пресс-релиз, и , оказывается эта история тянется с 2017 года.

4 года они не могут выкупить и сертифицировать два вст*атых вагона, чтобы люди не ехали как скот на бойню.

Вот этот пресс-релиз.

Мы настолько не хотели ехать в этом скотовозе назад, что были готовы купить авиа-билеты из Ужгорода в Киев, но рейс оттуда аж 1 и то не каждый день, поэтому билетов нам не хватило.

УЗ - спасибо вам за этот незабываемый экспириэнс, в следующий раз лучше пешком пойду, чем еще раз сяду ваши вагоны международного, бл*дь, следования.

Может быть придание огласки этой позорной истории сдвинет с места передачу новых вагонов.

А вы, друзья, не повторяйте наших ошибок.

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