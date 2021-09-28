Пожары, засухи и наводнения: ученые показали, как может измениться Земля из-за глобального потепления. Фото

Ученые предупреждают, что к 2500 году Земля станет чужой для людей, если сейчас не бороться с глобальным потеплением. Планету ожидают природные катаклизмы.

Об этом говорится в научной статье, опубликованной в The Conversation. Исследователи спрогнозировали очень опасное потепление на 2,7 градуса по Цельсию к 2100 году: это означает беспрецедентные пожары, штормы, засухи, наводнения и жару, а также изменение водной экосистемы (чтобы посмотреть иллюстрации, доскролльте до конца страницы).

Специалисты составили возможные сценарии изменений на Земле после 2100 года. Согласно им, растительность и лучшие посевные площади переместятся к полюсам, а площадь, пригодная для выращивания некоторых культур, сократится. Места с длинной историей культурного и экосистемного богатства, такие как бассейн Амазонки, могут стать бесплодными.

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Кроме того, тепловой стресс может достигнуть смертельного уровня для людей в тропических регионах, которые сейчас густонаселены. Такие районы могут стать непригодными для проживания.

"Мы обнаружили, что даже при самых "мягких" сценариях уровень моря продолжает повышаться из-за расширения и перемешивания воды в нагревающихся океанах", – отметили ученые.

Также они представили основанные на своих прогнозах иллюстрации того, как могут измениться некоторые регионы нашей планеты к 2500 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, процессы глобального потепления неизбежно затрагивают и Украину. Сегодня все чаще можно услышать об опасениях, что повышение температуры станет проблемой для сельского хозяйства и урожаев. В то же время высказываются предположения, что со временем в нашей стране можно будет выращивать экзотические культуры, например, ананасы.

Рапс, кукуруза, свекла станут неподходящими культурами для нашей территории. Мы не сможем сварить традиционный борщ, потому что у нас попросту не будет своей свеклы.