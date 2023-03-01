Поздравления с первым днем весны: что пожелать близким. Открытки и картинки
Каждый год наступление 1 марта мы воспринимаем как праздник. Пусть до настоящего весеннего тепла еще нужно немного подождать, но облегчение после продолжительной зимы уже чувствуется в воздухе. Чем не возможность поздравить своих родных и близких?
OBOZREVATEL предлагает подборку поздравлений, которые можно отправить дорогим людям в первый день весны. И пожелать им света и добра.
З першим днем Весни!
І нехай поки морози
Візерунки так майстерно
Сплітають на склі…
Але ночами ж сни
Пропахли всі мімозою.
Так! Березень набув права!
Дорогу ж Весні!
***
Тепло і світло розлилося,
Весна чарівна в світ летить.
Все на землі цвісти взялося,
Яка це неповторна мить!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.
***
Вже скоро задзвенять струмки
І сонце буде гріти тепліше.
Сьогодні перший день весни!
Сьогодні стануть всі добріші!
***
Нехай весна надії принесе,
І сповнить заповітні всі бажання,
В душі нехай мерщій розтане лід,
Збудуться нехай найкращі сподівання!
***
Хай перший пролісок Подарує Вам Ніжність !
Весняне Сонце подарує Тепло!
А Березневий вітер подарує Надію,
І Щастя, і Радість, і тільки Добро!
Пусть весна постучит в ваше окно теплыми лучами солнца, звенящим пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и свет будут на душе и в сердце, а это время принесет вдохновение, легкость и радость. С первым днем весны!
***
Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением самых светлых чувств. Желаю вам встретить эту весну с самыми лучшими надеждами, добрыми мечтами и безграничной любовью. Пусть в душу прольется тепло первых весенних лучей и пусть сердце наполняется вдохновением и счастьем!
***
С первым днем весны, со временем вдохновения, любви и красивых поступков. Желаю встретить эту весну с красивыми мечтами и надеждами, желаю почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком, предаться чувствам и положительным эмоциям! Сияй, как ласковое весеннее солнышко!
***
Друзья, поздравляю вас с первым днем весны! Пусть она принесет тепло, которое нежно согреет ваши души и наполнит сердца целительным огнем. Пусть дни будут солнечными и радостными, наполненными любовью и счастьем.
***
Пусть первый день весны с его яркими лучиками солнца принесет радость и тепло. Желаю весенних ароматов и воздушности. А весна обязательно даст сил на реализацию всего, что задумано.
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