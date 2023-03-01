Поздравления с первым днем весны: что пожелать близким. Открытки и картинки

Каждый год наступление 1 марта мы воспринимаем как праздник. Пусть до настоящего весеннего тепла еще нужно немного подождать, но облегчение после продолжительной зимы уже чувствуется в воздухе. Чем не возможность поздравить своих родных и близких?

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OBOZREVATEL предлагает подборку поздравлений, которые можно отправить дорогим людям в первый день весны. И пожелать им света и добра.

З першим днем Весни!

І нехай поки морози

Візерунки так майстерно

Сплітають на склі…

Але ночами ж сни

Пропахли всі мімозою.

Так! Березень набув права!

Дорогу ж Весні!

***

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

***

Вже скоро задзвенять струмки

І сонце буде гріти тепліше.

Сьогодні перший день весни!

Сьогодні стануть всі добріші!

***

Нехай весна надії принесе,

І сповнить заповітні всі бажання,

В душі нехай мерщій розтане лід,

Збудуться нехай найкращі сподівання!

***

Хай перший пролісок Подарує Вам Ніжність !

Весняне Сонце подарує Тепло!

А Березневий вітер подарує Надію,

І Щастя, і Радість, і тільки Добро!

Пусть весна постучит в ваше окно теплыми лучами солнца, звенящим пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и свет будут на душе и в сердце, а это время принесет вдохновение, легкость и радость. С первым днем весны!

***

Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением самых светлых чувств. Желаю вам встретить эту весну с самыми лучшими надеждами, добрыми мечтами и безграничной любовью. Пусть в душу прольется тепло первых весенних лучей и пусть сердце наполняется вдохновением и счастьем!

***

С первым днем весны, со временем вдохновения, любви и красивых поступков. Желаю встретить эту весну с красивыми мечтами и надеждами, желаю почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком, предаться чувствам и положительным эмоциям! Сияй, как ласковое весеннее солнышко!

***

Друзья, поздравляю вас с первым днем весны! Пусть она принесет тепло, которое нежно согреет ваши души и наполнит сердца целительным огнем. Пусть дни будут солнечными и радостными, наполненными любовью и счастьем.

***

Пусть первый день весны с его яркими лучиками солнца принесет радость и тепло. Желаю весенних ароматов и воздушности. А весна обязательно даст сил на реализацию всего, что задумано.

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