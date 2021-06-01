Появились новые подробности смерти внука Филимонова

Внезапная смерть на баскетбольной площадке Эвана Григора, внука известного юмориста и экс-кандидата в мэра Одессы Олега Филимонова, могла произойти в результате болезни, о которой сам парень даже не догадывался. Сам шоумен утверждает, что у внука мог оторваться тромб.

Об этом сообщили в выпуске новостей 31 мая в эфире телеканала "Украина 24". В сюжете отметили, что умерший мальчик был любимым внуком Филимонова, он часто публиковал фотографии с ним и трогательно поздравлял в социальных сетях (чтобы посмотреть видео, лрскролльте страницу до конца).

"Мы думаем, что это оторвался тромб. Это практически моментально. 15-летний мальчик, всегда был здоров, учился в мореходке", – рассказал юморист в телефонной беседе.

Видео дня

Сами врачи допускают, что у Эвана Григора могли быть проблемы с сердцем, о которых не подозревал ни он, ни его родители.

"Тромбы просто так не формируются. У него мог быть миокардит, который еще не проявился в сердечную недостаточность, поэтому визуально его нельзя было обнаружить", – поясняют одесские медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эвану Григору стало плохо вечером 30 мая во время игры в баскетбол с друзьями. Он потерял сознание, а прибывшая на место скорая пыталась реанимировать юношу в течение 45 минут. К сожалению, спасти Эвана Григора не удалось. Внук одесского юмориста не дожил до своего 16-летия всего два месяца.