Поярков рассказал о своем состоянии после операции. Эксклюзив

Художник Сергей Поярков, который перенес сложную операцию на сердце, признался, что чувствует себя уже намного лучше. В реанимацию 55-летний украинец попал внезапно, потому что долгое время игнорировал состояние своего здоровья.

Таким признанием блогер и телеведущий поделился в комментарии OBOZREVATEL. Он отметил, что оперировал его известный украинский кардиохирург Борис Тодуров.

"Как все нормальные мужчины, я наплевательски относился к своему здоровью. Но жена уговорила и в итоге поехал на обследование в Киевский центр сердца. Когда посмотрели, что у меня на самом деле... Подошел Тодуров и сказал: "готовишься к операции и завтра ко мне на стол", – рассказал художник.

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Он отметил, что проблемы у него врачи увидели после коронарографии – исследования сосудов сердца с помощью рентгена. Они оказались результатом наследственного дефекта.

После Пояркову провели операцию шунтирования. Такая позволяет эффективно лечить поздние стадии ишемической болезни сердца и восстановить нормальную пропускную способность его магистральных сосудов. В частности, дает возможность обеспечить приток артериальной крови к сердечной мышце в нужном количестве.

"Операция прошла довольно быстро. Очень благодарен Тодурову и кардиохирургу Виктору Шевченко. Они меня буквально вытащили с того света", – уточнил мужчина.

Отмеим: Сергей Поярков в 2014-2015 годах в течение 18 месяцев был личным "дедом морозом" 41-го батальона территориальной обороны (Старогнатовка). Художник, помогая многим по различным вопросам, называл себя "помощником Яроша".

Помочь Сергею Пояркову восстановиться после операции можно, сделав пожертвование по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, первым об ухудшении самочувствия Сергея Пояркова рассказал офицер ВСУ и волонтер Мирослав Гай. Он заявил, что постоянно с ним общался, когда тот внезапно перестал выходить на связь.