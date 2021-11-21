Потепление и дождь: синоптики спрогнозировали погоду в Украине. Карта

В понедельник, 22 ноября, в Украине ожидается прохладная погода с кратковременными дождями. На западе страны ночью ожидаются морозы до -3.

Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. Осадки ожидаются во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Закарпатской, Житомирской областях, а также в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.

Западные регионы страны будут наиболее прохладными – там ожидается +6+8 днем и от -3 до +6 ночью. В северных регионах и столице будет облачно с прояснениями, воздух также прогреется до +8 днем и до +6 ночью.

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На востоке страны столбики термометров поднимутся до +9 градусов днем, а теплее всего будет в приморских регионах страны, где воздух прогреется кое-где до 13 градусов с отметкой "плюс". Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Напомним, синоптики дали спорные прогнозы на зиму в Украине. В частности, директор Укргидрометеоцентра Николай Кульбида заявил, что украинцев зимой ждут сильные морозы до -30 градусов по Цельсию. Однако другая специалист с его прогнозом не согласна и считает, что таких морозов украинцам ждать не стоит. Она сообщила, что максимально низкие температуры, которые будут наблюдаться на территории Украины, -20 градусов. По ее расчетам, самой холодной станет первая половина января.

Также в январе-феврале 2022 года синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом, мороз и похолодание. Иногда столбики термометров будут падать до -30, но такие перепады температуры вроде бы не будут длительными.

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